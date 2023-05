04.05.2023 h 15:11 commenti

Bonus idrico, pubblicato il bando per l'assegnazione dei rimborsi sui consumi

Le domande devono essere presentate entro il 1 di giugno. Lo scorrimento della graduatoria avverrà nei limiti delle risorse disponibili. Ecco come presentare le richieste nei sette Comuni della provincia

E' stato pubblicato il bando per l'assegnazione dei rimborsi sulla tariffa del servizio idrico per l'anno 2023 rivolto a tutti i residenti nei Comuni della provincia di Prato.

L’agevolazione prevede un rimborso economico sui consumi di acqua nell’abitazione di residenza a nuclei familiari in difficoltà economiche e alle persone che per motivi di salute necessitano di un consumo superiore alla media. I rimborsi verranno erogati fino ad esaurimento fondi secondo una graduatoria formata sulla base del valore Isee e verranno effettuati dal gestore. Potranno essere erogati rimborsi anche a utenti con morosità.

A parità di valore Isee, sarà data priorità ai nuclei familiari in cui è presente almeno un componente in condizione di disabilità . In caso di ulteriore parità sarà data priorità ai nuclei familiari più . Lo scorrimento della graduatoria avverrà nei limiti delle risorse disponibili.

Il rimborso assegnato non potrà essere superiore alla spesa per la tariffa idrica sostenuta nell'anno 2022 e non sarà inferiore ad 1/3 dell'importo annuale dovuto dall'utente al Gestore al lordo degli eventuali contributi assegnati in tale anno.

Possono presentare domanda i cittadini con un valore Isee ordinario oppure corrente: non superiore a 14.500 euro; non superiore a 15.500 euro nel caso in cui sia presente nel nucleo almeno un soggetto che, a causa di particolari condizioni mediche adeguatamente certificate, necessiti di un maggior utilizzo di acqua, superiore di almeno il 30% al suo consumo storico, o delle medie dei consumi dell'utenza domestica; un valore Isee ordinario compreso tra 14.500 euro e 20.000 euro nel caso nel nucleo siano presenti almeno quattro figli a carico.

E’ importante indicare correttamente il proprio numero di utenza Publiacqua, senza il quale la domanda sarà incompleta. Questo numero, di 12 cifre che inizia per “20000” o “25000” sia per le utenze singole che per quelle condominiali, è ricavabile dalla bolletta oppure contattando Publiacqua col riferimento al numero dell’impianto riportato in fattura.

Nel caso di utenza condominiale dovrà essere compilata un’ attestazione dell'amministratore di condominio oppure della persona intestataria dell’utenza aggregata riportante l’ammontare della spesa per il consumo idrico sostenuta dal richiedente nel 2022.

La domanda dovrà essere presentata a partire da oggi giovedì 4 maggio ed entro e non oltre giovedì 1° giugno alle 13, pena esclusione della stessa, con le seguenti modalità: per il Comune di Prato collegandosi online al sito del Comune di Prato. La domanda dovrà essere presentata unicamente on-line.

In casi eccezionali e solo per gli anziani e persone con comprovate fragilità (disabilità o altre condizioni oggettive che non consentono di accedere a procedure e strumenti informatici) e privi di rete familiare, capace di assicurare la compilazione, potrà essere richiesto di presentare la domanda di contributo presso gli uffici del Servizio Sociale e Immigrazione del Comune in Via Roma n. 101 che, solo su appuntamento, e fino ad esaurimento dei posti disponibili, svolgeranno il servizio di assistenza alla compilazione sempre con modalità telematica.

La data dell’appuntamento può essere fissata telefonicamente chiamando il numero verde 800922912, nei seguenti orari di apertura al pubblico: lunedì e giovedì dalle ore 9 alle 13 e dalle ore 15 alle ore 17; martedì, mercoledì e venerdì dalle ore 9 alle 13. Il giorno dell’appuntamento il richiedente dovrà essere munito dei dati e della documentazione necessari, previsti dal presente bando, per presentare la richiesta del contributo.

Può essere presentata una sola domanda per ciascun nucleo familiare. Qualora il richiedente presentasse più di una domanda di contributo, sarà considerata utile, ai fini della partecipazione al presente bando, l’ultima domanda presentata. Gli appuntamenti saranno fissati fino al raggiungimento del massimo numero di posti disponibili.

Per il Comune di Cantagallo, Vaiano e Vernio la domanda potrà essere presentata esclusivamente on line accedendo al sito dell'Unione dei Comuni della Val di Bisenzio.

Per il Comune di Carmignano online accedendo all'apposito link sul sito del Comune di Carmignano ; tramite ap@ci (inviando la domanda compilata, firmata e con gli allegati); a mano consegnandola direttamente al protocollo dell'Ente negli orari di apertura al pubblico consultabili sul sito. Per il Comune di Poggio a Caiano tramite posta certificata: comune.poggioacaiano@postacert.toscana.it; (inviando la domanda compilata, firmata e con gli allegati); tramite ap@ci (inviando la domanda compilata, firmata e con gli allegati); tramite consegna a mano direttamente all’ufficio protocollo dell’Ente negli orari di apertura al pubblico consultabili sul sito. Per il Comune di Montemurlo tramite mail: protocollo@comune.montemurlo.po.it; tramite posta certificata: comune.montemurlo@postacert.toscana.it; specificando nell’oggetto “bando idrico integrativo 2023” (inviando la domanda compilata, firmata e con gli allegati); personalmente all’Ufficio Protocollo del Comune ubicato in Via Montalese n. 472/474 dal lunedì al venerdì dalle ore 09,00 alle ore 13,00 (consegnando la domanda compilata, firmata e con gli allegati); solo in caso di effettiva necessità, è possibile prendere un appuntamento chiamando i numeri 0574/558571 – 0574/558556 – 0574/558524 in orario d’ufficio al fine di ricevere supporto nella compilazione della domanda.

Per le domande presentate in modo cartaceo, utilizzare apposito modello: allegato “A1” per utenza singola, allegato “A2” in aggiunta per utenze aggregate/condominiali.

Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione: copia di documento di identità valido del richiedente; per le utenze dirette: copia della fattura riferita all’utenza del servizio idrico di cui è titolare al momento della domanda (deve essere leggibile il codice dell’utenza individuale a pena esclusione della domanda); per le utenze indirette/aggregate presso l’attuale indirizzo di residenza: attestazione dell'amministratore di condominio o rappresentante di condominio o dell’intestatario dell’utenza indiretta riportante l’ammontare della spesa per il consumo idrico sostenuta dal richiedente nel 2022 presso il proprio indirizzo di residenza e il codice dell’utenza aggregata/condominiale (utilizzare il modello di cui all’allegato “A2” del modulo di domanda), corredata da un documento d’identità del soggetto dichiarante; certificazione in caso di maggior utilizzo di acqua per particolari condizioni mediche (es. certificato del medico curante); per i cittadini di stati non aderenti all’Unione Europea: la copia del permesso di soggiorno in corso di validità; nel caso in cui il permesso di soggiorno fosse scaduto è necessario allegare alla domanda di contributo la ricevuta di rinnovo emessa entro 60 giorni dalla data di scadenza del permesso stesso.

Risulterà inammissibile la domanda presentata diversamente dalle modalità previste, e non riportante la firma in calce del richiedente e/o non correttamente compilata o non adeguatamente corredata dai documenti richiesti.

Le domande presentate al di fuori dei termini di decorrenza non saranno prese in considerazione.