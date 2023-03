27.03.2023 h 17:28 commenti

Bonus edilizia, imprese e professionisti chiedono lo sblocco dei crediti incagliati: "Il governo non ci ascolta"

Attraverso l'onorevole Marco Simiani, stamani il Pd ha presentato la propria proposta alle categorie economiche e sociali e agli ordini professionali

Sblocco immediato dei crediti incagliati nei cassetti fiscali a causa dello stop alla cessione dei bonus edilizi e dello sconto in fattura, conoscenza approfondita su tutti gli incentivi messi in campo negli ultimi dieci anni e sulle loro ricadute, organizzazione anche attraverso l'approvazione di un testo unico che dia certezze al settore lungo un periodo di almeno 15 anni e con criteri di assegnazione che considerino le fasce di reddito e le classi energetiche E' la proposta sui bonus edilizi che il Partito democratico ha presentato stamani alle categorie economiche e sociali e agli ordini professionali di Prato attraverso l'onorevole Marco Simiani, capogruppo in commissione Ambiente alla Camera dei Deputati. Da oggi infatti, inizia l'esame del decreto Blocca Crediti e il Pd promette battaglia con uno sguardo rivolto al futuro e in particolare all'applicazione della direttiva europea Casa green: "Il governo ha bloccato tutto per un presunto buco di bilancio che in realtà non esiste. – afferma l'onorevole Simiani – La verità è che volevano usare quei soldi per la riforma fiscale. E colgo anche l'occasione per chiarire la questione delle truffe. Solo il 5% è legato al super bonus mentre ben il 55% arrivata dal bonus facciate che non è stato normato come avrebbe dovuto. L'indagine conoscitiva ci servirà anche per evitare errori come questo nell'impostazione che vogliamo dare a un nuovo sistema di incentivi".

Non ci sono dati locali sui crediti incagliati che a livello nazionale sono 19 miliardi di euro, ma il mondo dell'impresa, dei lavoratori e dei professionisti ha manifestato grande preoccupazione per la crisi di liquidità che tale stop ha comportato e per l'incertezza generale che sta caratterizzando il settore. Settore che a Prato conta 461 imprese e che grazie al super bonus negli ultimi due anni ha visto crescere del 34% la massa salari, comunque non sufficiente a compensare la perdita del 58% registrata tra il 2009 e il 2012. "E' un continuo dire no a soluzioni che potevano porre rimedio anche temporaneo a quanto bloccato però già realizzato. Per esempio – afferma Daria Orlandi, presidente Ance Confindustria Toscana Nord – l'ipotesi di utilizzare il modello F24 poteva essere una soluzione ma anche questa non è stata accolta. Il problema è che il governo è muto, non ci dà risposte e non propone alternative. In vista dei nuovi obblighi europei, chiediamo che le normative che usciranno per agevolare tutti questi adempimenti siano strutturali. Altrimenti ricadremo nei soliti meccanismi che si sono creati con il 110: tutto di corsa, aumento dei prezzi, ricerca infinita del personale. Che i lavori siano affidate ad aziende strutturate e appartenenti davvero al settore".

La proposta nazionale del Pd sarà tradotta anche in un ordine del giorno del gruppo consiliare pratese. "Chiediamo al Governo e al Parlamento di rivedere il decreto che è in discussione questa settimana – spiega Lorenzo Tinagli, presidente della commissione consiliare Sviluppo economico e bilancio -Lo facciamo chiedendo più stabilità per le imprese attraverso la costruzione di un testo unico per i bonus e garanzie per i cittadini e le aziende che avevano scelto di fare l'efficientamento energetico attraverso il 110%, rivendicando il percorso che ha fatto l'amministrazione comunale che è sotto gli occhi di tutti. Da Prato proviamo a inserire un meccanismo di premialità che garantisca quelle realtà strutturate, che tutelano i lavoratori e sono radicate sul territorio".





