17.03.2023 h 14:51 commenti

Bonus docenti anche a chi ha un contratto a tempo, sentenza pilota del tribunale di Prato

Il giudice del lavoro ha dato ragione a due insegnanti che reclamavano lo stesso trattamento riservato ai colleghi assunti a tempo indeterminato. Il bonus consiste in una somma da spendere per l'aggiornamento professionale. Il tema è stato portato all'attenzione del giudice dalla Cgil

Quando si parla di 'carta del docente' non c'è nessuna differenza tra l'insegnante che ha un contratto a tempo indeterminato e il collega assunto a tempo determinato. Lo ha stabilito il giudice del lavoro del tribunale di Prato che ha riconosciuto le ragioni di due docenti assunti a tempo determinato che hanno presentato ricorso contro la mancata assegnazione del bonus che consiste in una somma di denaro (500 euro) destinata all'aggiornamento professionale. Entrambi iscritti alla Cgil di Prato ed entrambi assistiti dall'avvocato Isetta Barsanti Mauceri, i due docenti hanno chiamato in causa l'amministrazione comunale con due procedimenti separati chiedendo di ricevere lo stesso trattamento dei docenti con un contratto a tempo indeterminato. Una pronuncia destinata a fare giurisprudenza e ad affermare il principio reclamato dagli insegnanti precari.

Secondo il giudice, la durata del contratto non incide sul rilascio del bonus dal momento che i docenti hanno dimostrato di svolgere le stesse funzioni indipendentemente dall'inquadramento.

Le sentenze sono del 15 marzo e segnano un punto importante a favore dei docenti precari. “I docenti precari – il commento del segretario generale del sindacato scuola pratese della Cgil, Filomena Di Santo – hanno finalmente visto riconosciuti i loro diritti. Ora ci aspettiamo che il bonus venga corrisposto in tempi veloci per consentire ai due docenti di godere delle opportunità formative al pari dei colleghi con contratto a tempo indeterminato”.



Edizioni locali collegate: Prato

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus