23.04.2020 h 14:57 commenti

Bonus di 600 euro negato a chi ha l'assegno di invalidità, interrogazione parlamentare di FI

Gli onorevoli Mazzetti e Mugnai chiedono al Governo di correggere il decreto che esclude i malati oncologici: "Persone danneggiate due volte: dal tumore e dal Governo"

“Anche chi è malato di tumore e percepisce un assegno di invalidità dall'Inps deve ricevere il bonus di 600 euro”. E' quanto sostengono i parlamentari di Forza Italia, Erica Mazzetti e Stefano Mugnai, che hanno presentato un'interrogazione al ministro del Lavoro e delle Politiche sociali e a quello della Salute, affinché il Governo corregga il decreto 'Cura Italia' che, così come è scritto, non prevede nessun indennizzo per i lavoratori che sono titolari di un assegno di invalidità. Nei giorni scorsi Notizie di Prato ha raccolto la testimonianza di una donna che, avendo sia la partita iva che un piccolo assegno di invalidità perché malata oncologica, si è vista respingere la domanda per l'ottenimento del bonus ( leggi ). “Il decreto – spiegano Mazzetti e Mugnai – definisce che per poter accedere alla misura di sostegno al reddito, i soggetti non devono essere titolari di trattamento pensionistico diretto. In pratica, per come è scritta la norma, detta indennità spetta ai lavoratori iscritti in via esclusiva alla gestione separata Inps o alle Casse professionali e anche qualora il lavoratore percepisca un assegno di invalidità civile, mentre è di fatto negato a chi percepisce una pensione o un assegno di invalidità . Quindi vengono esclusi lavoratori con patologie che quelle somme le ricevono grazie ai contribuiti versati. Per questi lavoratori – aggiungono i due parlamentari di Forza Italia – queste somme rappresentano un'integrazione al reddito professionale ridotto per la diminuita capacità lavorativa. Questa discriminazione è inconcepibile. Sono tanti i malati oncologici esclusi dal 'Cura Italia', persone danneggiate due volte: dal tumore e dal Governo. Assurdo, si ponga rimedio a questa ingiustizia”.