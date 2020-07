30.06.2020 h 15:57 commenti

Bonus bebè per i bimbi nati nel 2020, la proposta del consigliere comunale Stanasel (Lega)

Rimborso alle famiglie che sostengono spese per la prima infanzia. La mozione è stata già protocollata e sarà discussa nella seduta del 2 luglio. "Aiutare i cittadini e rilanciare i consumi dal momento che saranno finanziati solo gli acquisti nei negozi del territorio comunale"

Bonus bebè per sostenere le famiglie e rilanciare i consumi. E' la proposta di Claudiu Stanasel, consigliere comunale della Lega, che ha presentato una mozione che sarà discussa nella seduta del 2 luglio. L'idea è istituire un fondo da destinare agli acquisti di beni per la prima infanzia per tutti i bambini nati nel 2020. “Dobbiamo aiutare le famiglie dopo il duro colpo provocato dall'emergenza coronavirus – il commento del consigliere comunale – abbiamo bisogno di una politica che sostenga la cittadinanza per un futuro migliore. L'amministrazione comunale potrà impiegare le risorse che ritiene opportune e distribuirle alle famiglie con figli neonati dietro la presentazione di scontrini e fatture che attestano acquisti nei negozi del territorio comunale”.

La proposta di Stanasel muove i passi dalle esperienze già adottate in altri comuni toscani, come ad esempio Pisa, Siena e Cascina. “Susanna Ceccardi , nostra candidata alla presidenza della Regione Toscana – conclude Stanasel – ha annunciato di voler portare questa buona pratica a livello regionale come proposta all'interno del suo programma, e questo non fa altro che attestare la validità di una misura che darebbe fiato alle famiglie. Siamo certi che il centrosinistra pratese vorrà accogliere la mozione e la speranza è che si passi subito all'approvazione per dare un concreto segnale di speranza ai cittadini”.



