12.01.2023 h 15:59 commenti

Bonaccini stasera a Prato, intanto incassa a sorpresa il sostegno dell'assessora Squittieri

Appuntamento al Garibaldi-Milleventi con il candidato alla segreteria del Pd. Dopo quello a sostegno del presidente dell'Emilia Romagna e quello per Elly Schlein nasce anche il comitato per Cuperlo

Eleonora Barbieri

Questa sera Stefano Bonaccini sarà alla sala Garibaldi a Prato per presentare la propria mozione “Energia popolare”, in vista delle primarie del prossimo 26 febbraio per conquistare la segreteria nazionale del Pd. Intanto sul territorio prende forma anche comitato provinciale a sostegno della candidatura di Gianni Cuperlo che si presenterà sabato 14 gennaio alle ore 10.30 al circolo Arci di San Paolo. I coordinatori saranno Michele Arcidiacono, Francesco Bellandi, Sandra Bolognesi, Manuele Butelli e Martina Guerrini.La notizia del giorno è però l'appoggio a Bonaccini di Benedetta Squittieri. L'assessora al bilancio e alle attività produttive del Comune di Prato, ha scelto di appoggiare il presidente dell'Emilia Romagna nella corsa alla segreteria nazionale del Pd dopo una lunga riflessione e nonostante buona parte della sua corrente d'origine, quella di Franceschini, sia con la principale avversaria di Bonaccini, Elly Schlein.47 anni, già segreteria della Sinistra giovanile per la quale ha ricoperto anche il ruolo di responsabile nazionale, segretaria provinciale prima dei Ds e poi del nascente Pd, Squittieri ha iniziato a occuparsi di amministrazione comunale con l'elezione di Biffoni a sindaco di Prato che l'ha voluta con se in giunta prima come assessora all'innovazione tecnologica e al personale e poi, nel bis, con deleghe più di peso. La incontriamo per una breve intervista su questa scelta non scontata e sull'importanza di questo congresso per il futuro del Pd.“Il Pd è chiamato a rispondere al bisogno di cambiamento di prospettiva di vita e dei bisogni reali delle persone. Un bisogno che non può essere tradotto solo con l'enunciazione di principi. Ci vuole anche la capacità di gestire quel cambiamento e di tradurre quei principi in azioni concrete. Bonaccini lo sta facendo nella sua regione con ottimi risultati su qualità della vita e sviluppo. E' la prova che la tensione verso il cambiamento deve stare insieme alla capacità di trasformare questo messaggio in un processo reale. E' la differenza tra chi fa politica e chi fa populismo. La Meloni vince perché è l'anti sistema ma già oggi si vede che le cose che ha detto in campagna elettorale non le può fare. Ecco, noi non siamo quella roba lì. Noi, dicendo la verità alle persone, abbiamo bisogno di raccontare e di dimostrare che siamo in grado di cambiare i processi reali. Non ragionando in astratto. Ecco perché scelgo Bonaccini”.“E' un congresso molto delicato per il Pd. Non serve la corsa a schierarsi. Serve la consapevolezza sul fatto che il partito è in difficoltà e il messaggio che gli elettori ci hanno consegnato non è di passaggio. I nostri elettori non si sono sentiti più a casa. Ecco dunque che più la corsa a mostrare foto con i leader, è importante che ciascuno di noi usi al meglio questo congresso per affermare un'idea chiara di partito”.“Ho sempre fatto scelte libere nel Pd. Quando scelsi Franceschini convintamente fu un mezzo scandalo per gli ex Ds, quasi un tradimento. Rivendico quello spirito. Non ci si deve schierare tra ex e comunque io già in passato non ho seguito Franceschini. Quando è andato con Zingaretti ad esempio. E comunque non sono l'unica, penso a Pina Picierno che viene dal primo Franceschini e che ora è in tandem con Bonaccini”.“Per farlo userò l'esempio dello scontro nato attorno al voto online. Io sono favorevolissima ma non è possibile che si ragioni di regole su un congresso già iniziato. Il voto on line è uno strumento. Non se ne può fare una battaglia politica di schieramento. Usare questi espedienti per strizzare l'occhio a qualcuno durante il congresso e far passare l'idea di essere buono al contrario degli altri che sono cattivi, è un errore. Espedienti che non raccontano la cifra della difficoltà in cui siamo. Ci costringono a un dibattito un po' farlocco”.“Non mi piace il partito dei buoni propositi e basta così come non mi piace quello dei sindaci o lo scontro tra il partito degli amministratori contro quuello del partito-partito. Si valorizzino invece le politiche urbane per cambiare i processi reali. L'Europa lo ha capito e lo deve capire anche l'Italia e il Pd. Si valorizzi la nuova classe dirigente che si è assunta la responsabilità del governo dei territori dove si manifestano i conflitti. Con una chiave di lettura tutta politicista e finta, il Pd perde”.“Niente di tutto ciò. E' assurdo declinare questo congresso sugli equilibri provinciali. Usiamo il buon senso”.“Niente. Deve servire solo ad avvicinare gente. Non c'è alcun legame diretto”.“Non faccio scelte congressuali in base a chi sostiene chi. Altrimenti in passato avrei dovuto stare sempre dalla parte di Biffoni, con cui vado d'accordissimo in amministrazione comunale”.“Penso che si debba arrivare a una soluzione condivisa. Al partito toscano ora non serve uno scontro. Piuttosto credo che da tutte le parti debba venire una richiesta di discontinuità. Ai toscani dobbiamo dire chiaramente che in Toscana si apre una fase nuova. Non è un giudizio negativo sulla segretaria uscente Simona Bonafè. Lei ha ora un percorso nazionale e ha ottime capacità per lavorare su quel livello”.