Bonaccini al Pd: "Pensiamo a far ripartire l'Italia, il mio futuro non è importante"

Il presidente della Regione Emilia Romagna ieri sera ha fatto tappa al circolo di Vergaio per presentare il suo libro: "Il Paese che vogliamo"

"Il mio futuro non è importante. Io penso a fare bene il presidente della mia regione. Ci sono per dare una mano. Quello che mi si chiederà lo farò". Sul suo ruolo dentro al Pd nazionale, risponde così il presidente dell'Emilia Romagna, Stefano Bonaccini, che ieri, 17 ottobre, ha fatto tappa al circolo arci di Vergaio per presentare il suo ultimo libro "Il paese che vogliamo", un concentrato di interventi realizzati o progettati nella regione che governa da sette anni come spunto per migliorare e far crescere tutto il Paese: "Abbiamo bisogno di stabilità e di recuperare laddove siamo carenti: infrastrutture materiali e immateriali, investimenti sulla sanità pubblica e sul capitale umano".

Per molti il libro è un manifesto elettorale in vista di un ruolo più centrale che Bonaccini potrebbe avere a livello nazionale. Lui non chiude del tutto anche se le recenti sfide elettorali, compresi i ballottaggi di oggi, hanno rafforzato la segreteria di Enrico Letta: "Fui tra quelli che lo chiamarono quando era a Parigi per farlo tornare subito - afferma Bonaccini - perchè dopo le dimissioni di Zingaretti non potevamo permetterci un congresso, mesi e mesi di discussione fra di noi mentre la gente aveva paura di morire, di ammalarsi, di perdere il lavoro o di chiudere l'impresa. Quindi dobbiamo aiutarlo e dargli una mano. Più che ai nostri destini dobbiamo pensare a far ripartire l'Italia".

E' stato un incontro molto partecipato, accompagnato da simpatici gadget e da un regalo speciale: la maglia del Prato calcio dove in passato ha militato il cugino Gianluca Righetti. Un dono molto gradito anche perché il il presidente Bonaccini è un collezionista di maglie di squadre di calcio.



La presentazione, a cui ha partecipato anche il sindaco Matteo Biffoni, è stata anche l'occasione per parlare di alleanze: "Si ai 5 Stelle se confermeranno l'impostazione europeista e progressista - prosegue Bonaccini -ma se dovessero tornare a essere quelli dei gilet gialli, giustizialisti o "fate tutti schifo" assolutamente no". Bonaccini si dice favorevole a dare più peso ai sindaci nella direzione del partito: "Credo che Letta dovrebbe coinvolgere maggiormente i primi cittadini nel gruppo dirigente perché sono quelli che hanno più a che fare con la realtà. - conclude Bonaccini - Mi capita di sentire qualche dirigente nazionale del mio partito parlare alla radio o in tv e quando termina mi domando: "ma questo da quanto tempo non va in un bar, in una scuola, in una periferia o in una fabbrica". Ecco i sindaci questo lo fanno tutti i giorni".

Bonaccini dovrebbe tornare a Prato a novembre per un'iniziativa sui fondi strutturali europei con la consigliera regionale del Pd Ilaria Bugetti.

