14.07.2020 h 10:56 commenti

Bomba d'aereo della seconda guerra mondiale trovata nelle cantine della Villa del Mulinaccio

L'ordigno aveva la spoletta ed era potenzialmente in grado di esplodere ancora. Gli artificieri dei carabinieri l'hanno rimosso e fatto brillare in sicurezza. La scoperta fatta durante un sopralluogo del Comune

Una bomba d'aereo risalente alla seconda guerra mondiale è stata ritrovata in uno scantinato della Villa del Mulinaccio a Vaiano. Il rinvenimento è avvenuto ieri 13 luglio durante un sopralluogo effettuato dal vicesindaco Marco Marchi, che ha subito dato l'allarme. Stamani, così, sono arrivati alla Villa gli artificieri dei carabinieri che hanno rimosso l'ordigno, ancora potenzialmente in grado di esplodere, lo hanno portato in un terreno e lo hanno fatto brillare. Hanno partecipato all'operazione anche i carabinieri della Stazione di Vaiano e la polizia municipale mentre il 118 ha inviato, in maniera prudenziale, un'ambulanza della Misericordia. L'intera operazione si è svolta in sicurezza e, fortunatamente, non ci sono stati problemi.

L'ordigno, con ancora la spoletta, si trovava in una cassa messa in una delle cantine sotto il vecchio frantoio della Villa, insieme ad altri residuati bellici probabilmente raccolti nei campi della fattoria dopo la conclusione della guerra. Probabilmente si trovava lì da decenni e nessuno finora l'aveva notata. Fino a ieri quando il vicesindaco Marchi ha effettuato un sopralluogo nei locali acquisiti di recente dal Comune per farci un museo agricolo. “Ringrazio i Carabinieri di Vaiano e gli artificieri per la sollecitudine e la perizia con cui hanno condotto l’intervento”, afferma il vicesindaco Marchi.