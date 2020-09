25.09.2020 h 15:40 commenti

Bomba a mano e bossoli in una scatola lasciata davanti all'Isola ecologica di Vaiano

La scoperta fatta stamani dai volontari che si occupano del mercatino dell'usato. Intervenuti gli artificieri dei carabinieri: probabilmente si tratta di residuati della Seconda guerra mondiale

Una bomba a mano modello ad ananas e un caricatore con sei bossoli di proiettili per fucile sono stati trovati, stamani 25 settembre, in una scatola abbandonata al mercatino dell’usato che si trova presso l’isola ecologica di Vaiano. Si tratta, con tutta probabilità, di residuati risalenti alla seconda guerra mondiale. Sul posto sono subito intervenuti i carabinieri, che hanno fatto arrivare gli artificieri da Firenze. Presenti anche i vigili del fuoco, la polizia municipale e l'ambulanza della Misericordia. Per fortuna l'ordigno, di produzione americana, seppure integro, era inerte e non sarebbe potuto esplodere. Anche il sindaco Primo Bosi con il vice Marco Marchi si sono recati sul posto.

Secondo una prima ipotesi potrebbe trattarsi di materiale ritrovato da qualcuno mentre ripuliva una vecchia casa e poi abbandonato davanti al mercatino. L’ordigno è stato rinvenuto da Roberto Manferrini, uno dei volontari che prestano servizio al mercatino, che ha immediatamente dato l’allarme.In zona non ci sono telecamere e così è difficile risalire a chi è il responsabile dell'abbandono.

“Ringrazio gli artificieri che sono prontamente intervenuti da Firenze e anche i volontari dell’operazione Mato Grosso che gestiscono il mercatino RiciclAnde con grande impegno di solidarietà e stavolta anche con qualche rischio”, mette in evidenza il sindaco Primo Bosi.

“Capita che ci vengano portati oggetti strani ma stavolta abbiamo decisamente superato i limiti – commenta Alessandro Carrara, presidente dell’Operazione Mato Grosso – colgo l’occasione per ricordare a tutti che il materiale che si vuole riciclare va consegnato negli orari di apertura”. RiclanAnde è infatti aperto il lunedì dalle 16 alle 18, il mercoledì dalle 21 alle 23 e ogni prima domenica del mese dalle 15 alle 18.30.