29.03.2021 h 19:51 commenti

Bologna-Prato, un'odissea in treno lunga cinque ore e mezzo

Una quindicina di pendolari ieri sono partiti dal capoluogo emiliano alle 13,42 e sono arrivati a casa alle 19,10, tra comunicazioni sbagliate e ritardi che hanno causato la perdita delle coincidenze

Ci sono volute cinque ore e mezzo ad una quindicina di pendolari della tratta Bologna-Prato per tornare a casa. Un'odissea che si aggiunge alla consueta via Crucis che devono affrontare ogni giorno da quando sono iniziati i lavori sulla direttissima. La causa questa volta, non sono i cantieri, ma l'esplosione di un ordigno bellico fra Grizzana e Monzuno, previsto per le 9,40 di ieri 29 marzo, che però ha creato ritardi per tutta la giornata.

Tutto inizia alle 13,42 quando alla stazione Mazzini a Bologna il treno delle 13,42 viene soppresso e i pendolari, fra loro anche quattro sanitari che lavorano nel reparto Covid dell'ospedale bolognese S. Orsola, si spostano a Bologna centrale per prendere il treno delle 15,33 diretto a Prato, ma anche questo viene cancellato. Il gruppetto, quindi, decide di prendere il convoglio delle 15,03 diretto a Pianoro, qui un autobus avrebbe dovuto effettuare il trasbordo a San Benedetto dove avrebbe dovuto esserci la coincidenza. Il condizionale è d'obbligo perché in realtà nulla è andato come previsto: Il bus è arrivato in ritardo quindi la prima coincidenza è stata persa, il treno successivo è partito alle 18,18 per arrivare a Prato alle 19,10. “In tutto questo – spiega Francesca Bartolini – nessuno ci sapeva dare una comunicazione corretta. Addirittura a San Benedetto ci hanno fatto salire su un treno che secondo l'altoparlante era diretto a Prato, in realtà la sua destinazione era Bologna; prima hanno fatto scendere i passeggeri per consentire il nostro trasbordo, poi hanno cambiato idea e quel treno ha proseguito per Bologna. Una giornata da incubo con sulle spalle tante ore di lavoro pesante. Siamo veramente esasperati”.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus