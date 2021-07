07.07.2021 h 13:36 commenti

Bollette meno care per gli associati di Confesercenti grazie all'accordo con Estra Energie

Offre una serie di opportunità, partendo dalla consulenza, per ottimizzare le bollette dei consumi, rateizzare i pagamenti e servizi personalizzati a partire dalla mobilità elettrica

Sostenere le aziende nell’ottimizzare i consumi di gas ed elettricità, dilazionamento dei pagamenti , consulenza e servizi personalizzati rivolti anche alla mobilità elettrica, sono la cornice in cui si muove l'accordo firmato da Estra Energia e Confesrcenti Prato che sarà esteso a oltre 4mila fra imprese e soci.

"Stiamo vivendo tutti un momento particolarmente difficile, aziende, cittadini, istituzioni - ha sottolineato Paolo Abati direttore generale di Estra - e proprio per questo ognuno deve fare la sua parte e guardare al futuro. Questo accordo conferma la nostra vicinanza alle categorie economiche alle quali vogliamo offrire il nostro supporto in termini di ottimizzazione dei consumi energetici e di opportunità di innovarsi".

Una richiesta che è venuta direttamente da Confesercenti nel momento più delicato per le imprese, quello della ripresa, dopo che durante il lockdown i costi delle bollette sono stati un grosso problema: "Sostenere le aziende nell’ottimizzare i costi delle bollette- ha sottolineato Stefano Bonfanti presidente dell'associazione - è impegno prioritario per Confesercenti. Offrire servizi personalizzati per liberare risorse da reinvestire nel proprio esercizio commerciale”.

Un’opportunità anche per l’associazione di categoria, che amplia così la gamma dei servizi ai propri soci offrendo loro tutti i vantaggi della liberalizzazione del mercato anche a chi non è cliente di Estra . In particolare, l’accordo si rivolge alle aziende associate a Confesercenti di Prato che intendano stipulare un contratto per la somministrazione continua di gas naturale ed energia elettrica, e che potranno beneficiare di un contratto personalizzato in caso di consumi superiori ai 100.000 smc/anno o 500.000 kWh/anno.

"Dialogare con le imprese locali è fondamentale - aggiunge Monica Casullo direttore generale di Estra Energie - in un mercato come quello dell'energia in continua evoluzione e sempre più competitivo, offrire servizi a misura di cliente rappresenta il nostro valore aggiunto. In questo caso in particolare abbiamo voluto fare qualcosa di più, introducendo ulteriori agevolazioni nel pagamento dei consumi".