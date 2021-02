27.02.2021 h 08:48 commenti

Bolletta più leggera e rispetto per l'ambiente, a Vaiano incrementata l'illuminazione pubblica a led

Sostituite altre 210 lampade. Obiettivo: portare a 1.500, su 1.800 punti luce complessivi, la dotazione led

Prosegue la campagna per l’efficientamento energetico del comune di Vaiano: il sistema di illuminazione pubblica sarà quasi interamente dotato di led. È in via di completamento la sostituzione di 210 corpi illuminanti a Vaiano - in via del Mulinaccio, via dell’Apparita e via Berlinguer - e in tutta la frazione di Schignano. “Otteniamo un risultato davvero significativo: Il risparmio energetico annuo sarà del 65 per cento - sottolinea Marco Marchi, vicensindaco con deleghe al Patrimonio e all’Ambiente - i numeri parlano chiaro, riusciamo a passare da un consumo di 40 a uno di 14 kwh”.

L’obiettivo complessivo è quello di portare a quota millecento, su un totale di milleottocento, le lampade a led del sistema di illuminazione pubblica. In questo modo la bolletta energetica vien più che dimezzata.

L’impegno economico totale è di circa 90mila euro e il Comune ha previsto di utilizzare anche risorse statali. Il sistema led - oltre a produrre risparmio energetico e ridotto impatto ambientale - ha il vantaggio di garantire maggior durata: le lampade a vapori di mercurio o al sodio ad alta pressione hanno una durata che oscilla tra le 12mila e le 20mila ore, quelle a led vanno da 50mila a 80 mila

Il Comune di Vaiano è impegnato nel controllo della contabilità ambientale. Un piano attivato negli ultimi tre anni ha portato alla realizzazione di impianti di riscaldamento a metano negli uffici pubblici e nelle scuole, a partire dall’istituto Bartolini. Vaiano è stato il primo Comune della Toscana certificato 'Clima Silver dall’European Energy Award', sistema europeo di gestione energetica di qualità e di certificazione per i Comuni e le Regioni



