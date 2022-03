23.03.2022 h 17:35 commenti

Bolletta elettrica triplicata e Covid: la palestra Klab di Prato alza bandiera bianca

Da dicembre 2019 e a dicembre 2021 la bolletta è passata da quasi 25mila a 80mila euro. E-mail a tutti i clienti con le modalità di rimborso totale per il servizio non usufruito. La direzione: "Grande rammarico per un investimento che va in fumo, ma il Covid prima e l'aumento dell'energia dopo non ci consentono di continuare". Ultimo giorno il 31 marzo

nadia tarantino

L'aumento del costo dell'energia fa la prima vittima eccellente a Prato: la palestra Klab Proxima B. La struttura, che dal 2017 occupa il primo piano del complesso Esselunga Leonardo da Vinci, in via Fiorentina, chiuderà a giorni, il primo aprile. La decisione è stata già presa e comunicata ai dieci dipendenti e ai clienti che dalla mattina di oggi, mercoledì 23 marzo, stanno ricevendo la e-mail con le informazioni sulle modalità di rimborso o, in alternativa, sulla possibilità di frequentare uno dei due centri a Firenze. La e-mail contiene anche il motivo della chiusura: le bollette dell'elettricità di dicembre 2019 e di dicembre 2021. La prima, emessa dal Gruppo Hera, aveva un importo di 24.800 euro, mentre la seconda, emessa da Enel Energia, ha un importo di 74.978 euro, praticamente il triplo.“Gli incredibili aumenti dell'energia – scrive la direzione della Klab Proxina B – sono arrivati dopo due anni, a loro volta terribili dovuti al Covid, nei quali la nostra società ha sofferto perdite enormi. A causa del Covid molti soci non sono ancora tornati a frequentare le strutture di fitness e le piscine: ad oggi, solo la metà dei soci è tornata alla Klab di Prato”.Alla mazzata dell'emergenza sanitaria, dunque, si è aggiunta la volatilità del mercato energetico che ha convinto la società ad alzare bandiera bianca.“Ad una situazione già compromessa a causa del Covid – si legge ancora – con l'arrivo della guerra in Ucraina il costo dell'energia è aumentato ancora di circa il 50 per cento e nonostante le misure di mitigazione prese dal Governo, il valore della bolletta sarà certamente superiore, nei mesi a venire, al già incredibile valore di dicembre 2021”.La direzione spiega nel dettaglio perché per la palestra di Prato è impossibile far fronte al vertiginoso aumento: “le piscine e le spa consumano per trattare e riscaldare l'acqua; le saune e il bagno turco sono energivore; le misure di prevenzione del Covid non consentono di ritrattare l'aria di condizionamento ma solo di espellerla”. Condizioni che, seguendo il ragionamento della direzione, determinano un aggravio di spese che non consente di mantenere aperta la palestra. Secondo i calcoli, i conti della società hanno subìto un aumento di 50mila euro al mese.Fino a un paio di settimane fa la situazione sembrava normale tanto che le iscrizioni sono continuate.“Resteremo aperti fino al 31 marzo – conclude la direzione – tutti gli importi per gli abbonamenti non goduti dal primo aprile alla scadenza e i crediti non consumati, saranno restituiti”. Infine il rammarico per la chiusura: “Si vanificano così tutti gli enormi investimenti che sono stati fatti su Klab Prato – le parole del responsabile della struttura,– purtroppo non siamo riusciti a incamerare i soci che avevamo prima della pandemia e se la criticità fosse stata solo questa, avremmo potuto continuare. La bolletta dell'energia è un colpo che non riusciamo ad assorbire. I dipendenti saranno tutti tutelati, per il resto è davvero un grande dispiacere”.Sulla chiusura interviene, consigliere comunale di centrodestra: "Esprimo forte preoccupazione per l’impatto che questa chiusura potrà avere su tutto l’assetto degli impianti sportivi cittadini, soprattutto per quel che riguarda la chiusura della piscina che era parte integrante dell’offerta totale presente in città dal momento che venivano offerti corsi di nuoto promossi proprio insieme alla Federazione italiana nuoto. Ora - aggiunge Soldi - si dovranno trovare soluzioni immediate per rispondere alla richiesta di spazi dove nuotare e considerato che siamo già al limite della capienza con le strutture gestite da Cgfs. Invito l’assessore allo Sport a farsi promotore in prima persona di ogni iniziativa utile, anche per una possibile e celere riapertura della stessa struttura ma con un diverso gestore". Soldi fa un accenno anche ai lavoratori della palestra: "Spero che i dipendenti possano venire ingaggiati nelle altre strutture Klab, mentre i collaboratori perderanno un partner importante".