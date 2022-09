30.09.2022 h 14:44 commenti

Bolletta del gas da oltre cinque milioni di euro per le sedi pratesi dell'Asl

E' la somma frutto dell'accordo tra Regione e Estra ma è suscettibile di modifiche se cambieranno le tariffe o il numero di immobili

(e.b.)

Ammonta a oltre 5,2 milioni il costo del gas per le sedi Asl del territorio pratese previsto nell’accordo quadro tra Regione e Estra energie per l’anno termico 2022-2023. In particolare si prevede un consumo di un milione e 580mila euro iva inclusa per i mesi di ottobre, novembre e dicembre 2022 e quasi tre milioni e 700mila euro per il periodo del 2023 che va dal 1° gennaio al 30 settembre. L’importo complessivo potrebbe non essere sufficiente a coprire i costi che si registreranno in questo autunno inverno con il caro energia.Lo stesso accordo prevede infatti, variazioni in caso di cambio di tariffe o anche modifiche nel numero di immobili Asl da servire. La crisi energetica internazionale sta mettendo in difficoltà anche le istituzioni pubbliche. Non è un caso che la gara della Regione per individuare un unico operatore non abbia riscosso grande successo. Divisa in undici lotti territoriali di cui cinque ricadenti nell’Asl Toscana Centro, è andata a buon fine solo in pochi casi. Tra questi c’è il lotto 3, l’ambito Prato, assegnato a Estra Energie. Il resto è andato quasi del tutto deserto.