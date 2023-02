16.02.2023 h 19:10 commenti

Bolleta energetica troppo cara, il Pecci decide di ridurre a quattro i giorni di apertura

Dal primo marzo a fine anno, l'accesso alle mostre sarà consentito dal giovedì al sabato, invariata la programmazione degli eventi e del cinema e il costo del biglietto

La scure dei costi energetici si abbatte anche sul Centro per l'arte contemporanea Pecci. Dal primo di marzo resterà aperto soltanto quattro giorni alla settimana, uno in meno rispetto all'attuale orario che prevedeva l'inizio delle attività dal mercoledì. Le visite alle mostre quindi, saranno dal giovedì alla domenica, mentre gli eventi in calendario e la sala cinema rispetteranno la programmazione già prevista. Invariati gli orari di accesso al ristorante Myo e del Bar/Bistrot ‘Cargo’.

La decisione - per ora la chiusura è confermata per tutto il 2023 - è stata presa dal Consiglio d’amministrazione della Fondazione per le Arti contemporanee in Toscana e la direzione del Centro “per ottimizzare spese e opportunità rispetto alla riduzione di risorse derivata dal recente periodo d’incremento di costi dell’energia. Nell’ultimo anno, infatti, - si legge in una nota stampa - le spese del Centro per la bolletta energetica sono più che triplicate rispetto all’anno precedente. La riorganizzazione del calendario è già stata tema di un confronto con alcuni rappresentanti sindacali e altri incontri si svolgeranno nei prossimi giorni con tutte le parti sociali coinvolte”.

Il prezzo del biglietto rimane invariato, la prima domenica del mese l'ingresso è gratuito, come anche gli orari di apertura dalle 10 alle 19.

