17.04.2020

Bocelli scrive al Politeama pratese: "Non perdiamo l'entusiasmo, insieme supereremo questo scoglio"

A dare notizia del bel regalo ricevuto via posta, è stato il presidente del teatro, Maurizio Nardi: "Parole che ci trasmettono speranza e solidarietà". Ecco il testo della lettera

Andrea Bocelli e la moglie Veronica hanno scritto al Politeama pratese per manifestare la loro vicinanza in questo difficile momento anche per gli enti culturali.

Ne dà notizia il presidente del teatro, Maurizio Nardi. "Riempie il cuore di gioia ricevere questa bellissima lettera da parte del Maestro e della moglie Veronica Berti. Una lettera che ci vuole regalare un po’ di speranza, solidarietà e sostegno; una lettera che vogliamo condividere con il pubblico, non solo quello pratese. Con Andrea Bocelli e Veronica, due persone molto generose, mi lega da tempo una sincera amicizia. Con loro e la Fondazione che hanno creato, stiamo pensando a un progetto che in futuro, appena sarà possibile, possa coinvolgere il Teatro Politeama Pratese e altre realtà della città di Prato. Ringrazio di cuore e con affetto a nome del Teatro, Andrea e Veronica Bocelli in attesa di averli presto ospiti da noi".