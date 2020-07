05.07.2020 h 11:40 commenti

Bocconi avvelenati, ancora allarme a Paperino: Bruna salvata in extremis

La piccola meticcia di tre mesi è stata operata d'urgenza ed è fuori pericolo: nel sangue trovate tracce di topicida. Nel recente passato già due cani sono morti in paese dopo aver ingerito esche con il veleno

Torna l'allarme per i bocconi avvelenati a Paperino, dove nel recente passato già due cani sono morti tra atroci sofferenze dopo aver ingerito esche con il veleno. Era successo nella primavera del 2017 e l'anno successivo, e la storia ha rischiato di ripetersi anche quest'anno. Per fortuna Bruna, una canina meticcia di appena tre mesi, dovrebbe farcela: i veterinari l'hanno operata d'urgenza e le hanno somministrato la terapia antiveleno. "Ci hanno detto che è fuori pericolo - raccontano Sandro e Chiara, i proprietari -, ma ci hanno anche detto che è stata questione di ore. Bastava un piccolo ritardo e Bruna sarebbe morta".

L'avvelenamento, secondo quanto raccontato dai proprietari, risale alla sera di martedì 30 giugno quando Bruna era con il suo proprietario nello spazio verde davanti ai portici di via Fosso del Masi. "Ho visto che aveva qualcosa in bocca - racconta Sandro - e gliel'ho subito tolto. Lì per lì non pensavo assolutamente che potesse essere un'esca avvelenata. Così non ho nemmeno fatto troppo caso a cosa fosse: sembrava un pezzo di pane di sola mollica, appollottolato".

I problemi sono iniziati la mattina successiva, quando Bruna ha cominciato a stare male e a vomitare. La prima corsa dal veterinario si è conclusa con una puntura e una pasticca. Del resto nessuno ancora immaginava che potesse trattarsi di veleno. La situazione però andava peggiorando e così Bruna è stata portata di nuovo dal veterinario che, dopo averle fatto un'ecografia, ha deciso di operarla d'urgenza. "Bruna aveva una palla di gas nell'intestino - racconta Sandro - e il sangue scoagulato. Ci hanno detto che quello è l'effetto provocato dal veleno topicida e allora ho ricollegato con quanto accaduto martedì".

Adesso Bruna è sotto terapia ma dovrebbe aver superato la fase più brutta. Probabilmente il fatto che il boccone le è stato tolto subito di bocca ha fatto sì che ingerisse solo una piccola quantità di veleno. Ma tra i tanti proprietari di cani di Paperino torna la paura.