22.11.2022 h 22:56 commenti

Bocciato il ricorso della Correggese, il giudice sportivo conferma la vittoria del Prato

I biancazzurri conservano i tre punti conquistati al Lungobisenzio il 30 ottobre. Classifica ballerina: in discussione l'affermazione sul Real Forte Querceta e attesa per il ricorso dopo i tre punti di penalizzazione per una presunta irregolarità contrattuale

A tre settimane dell'affermazione del Prato sulla Correggese, il giudice sportivo ha dato ragione alla società di Stefano Commini e respinto il ricorso del club emiliano presentato in seguito alla difformità dell'altezza di una porta. Convalidato dunque il 2 a 0 e ufficialmente assegnati i tre punti che già comparivano nel totale raggiunto dalla squadra fino a oggi: 20. Una buona notizia per il Prato a cui proprio ieri è stata notificata una penalizzazione di tre punti per una presunta irregolarità sul contratto a un collaboratore della passata stagione. L'effetto del provvedimento si traduce in un passo indietro in classifica che porta il Prato a 17 punti, in attesa del ricorso che sarà presentato non appena saranno rese note le motivazioni della decisione. Se il Prato vincerà l'appello, i punti di penalizzazione saranno riassegnati. Infine, i punti sono destinati a essere ulteriormente ridotti in seguito al ricorso annunciato dal Real Forte Querceta che domenica scorsa ha perso la gara casalinga 2 a 0. Risultato che quasi certamente subirà un ribaltone a tavolino a causa dell'errore commesso durante una delle sostituzioni quando i biancazxurri, per qualche minuto, hanno giocato con tre under anziché con i quatto previsti dal regolamento. Se ad avere ragione sarà la compagine versiliese, i biancazzurri scenderanno a 14 punti, in una posizione decisamente scomoda che spegnerebbe definitivamente qualsiasi speranza.

Edizioni locali collegate: Prato

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus