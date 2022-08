26.08.2022 h 10:49 commenti

Bocciati al concorso per il posto fisso ma poi "abilitati" per le cattedre annuali: la denuncia dei precari

Non hanno superato il concorso per la cattedra di ruolo ma possono insegnare lo stesso grazie alle graduatorie provinciali. La differenza? meno tutele con il contratto a tempo determinato. I professori sul piede di guerra contro un sistema di assunzioni paradossale. Pronta la diffida all'Ufficio regionale scolastico

Bocciati al concorso per insegnare, ma poi ripescati dalle graduatorie provinciali per ricoprire lo stesso ruolo, con la differenza che il contratto è a tempo determinato e, quindi, con meno tutele rispetto a quello a tempo indeterminato.A sollevare il paradosso un gruppo di cinquanta docenti di Italiano e Storia che hanno inviato ai giornali una lettera aperta di denuncia e, contemporaneamente, presentata, tramite sindacato, una diffida stragiudiziale per l'esito del concorso di luglio, che ha visto un'alta percentuale di non-idonei. ( leggi “È una situazione assurda – spiegano - di fatto siamo quelli che permettono alla scuola di funzionare. Insegniamo da anni perciò abbiamo sicuramente una certa esperienza che, però, non ha peso all'interno del concorso, eppure viene riconosciuta al momento dell'assegnazione delle cattedre annuali. La vetta delle graduatorie si raggiunge accumulando punteggio con le supplenze. Più si è insegnato, più si è in alto”. In attesa che la macchina burocratica si muova, i cinquanta docenti firmatari della diffida, in questi giorni aspettano di sapere se il prossimo anno insegneranno, dove, e in che modalità. “Non essendo passati di ruolo – spiegano – e mancando comunque insegnanti a tempo indeterminato, veniamo ripescati dalle graduatorie provinciali, ma la scelta del posto di lavoro viene determinata da un algoritmo e, quindi, nessun rispetto ad esempio della continuità didattica”. Prima della pandemia le assegnazioni delle cattedre avvenivano in presenza, e soprattutto l'ufficio scolastico provinciale a luglio pubblicava i posti a disposizione nelle singole scuole. “Quest'anno abbiamo dovuto mettere le preferenze al buio – precisano gli insegnanti – perché non sappiamo effettivamente l'organico degli istituti. Questo vuol dire che magari abbiamo messo in cima alle priorità una scuola dove non cercano insegnanti, bruciandoci una possibilità”. A settembre inizieranno le assegnazioni a ruolo, chi resta senza una cattedra avrà un'ultima possibilità: sperare nelle Graduatorie d'istituto, che però servono per supplenze di breve periodo. “Anche qui il meccanismo è assurdo: la segreteria invia una mail a tutti gli insegnanti che hanno dato la propria disponibilità, poi la segreteria scorre la graduatoria, se il primo non risponde alla telefonata si passa subito al secondo e via discorrendo. Quindi se non senti la chiamata o non puoi rispondere, anche se sei il primo della graduatoria rischi di non avere la supplenza”. La prima campanella suonerà il 15 settembre, quindi a poco meno di un mese dall'inizio della scuola, nessuna certezza né per i lavoratori né per le famiglie.