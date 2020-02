13.02.2020 h 19:02 commenti

Bocciata la pista parallela di Peretola, Biffoni esulta: "Riconosciute le richieste fatte dal Comune"

Il sindaco sottolinea come sia stata sottolineata dai giudici, in particolare, l'errata esclusione dall'Osservatorio Ambientale dei rappresentanti dei Comuni. Bugetti (Pd) e Blasi (Futura) rilanciano: "Ora subito il Parco della Piana". Ciolini Pd): "Ripensare tutto il sistema delle infrastrutture"

Matteo Biffoni che, con i colleghi di Poggio a Caiano e Carmignano, aveva firmato il ricorso dei comitati. "Le nostro preoccupazioni sono sempre state fondate e le nostre richieste di chiarezza sono sempre state dettate dalla volontà di tutelare le nostre comunità - scrive Biffoni in una nota -. La richiesta del Comune di Prato di far parte dell'Osservatorio Ambientale, dove si sarebbe verificata l'ottemperanza di tutte le innumerevoli prescrizioni alla Via, era ben fondata. E' una richiesta che abbiamo fatto ben prima di ricorrere ai Tribunali a garanzia dei nostri territori". Tra le prime reazioni pratesi alla sentenza del Consiglio di Stato che ha detto definitivamente no al progetto di ampliamento di Peretola con la pista parallela ( LEGGI ), c'è quella del sindacoche, con i colleghi di Poggio a Caiano e Carmignano, aveva firmato il ricorso dei comitati. "Le nostro preoccupazioni sono sempre state fondate e le nostre richieste di chiarezza sono sempre state dettate dalla volontà di tutelare le nostre comunità - scrive Biffoni in una nota -. La richiesta del Comune di Prato di far parte dell'Osservatorio Ambientale, dove si sarebbe verificata l'ottemperanza di tutte le innumerevoli prescrizioni alla Via, era ben fondata. E' una richiesta che abbiamo fatto ben prima di ricorrere ai Tribunali a garanzia dei nostri territori".

Il sindaco Matteo Biffoni ricorda come in ogni sede è stato chiesto di includere Prato (o un altro Comune della Piana interessato dall'infrastruttura) nell'Osservatorio ambientale, una richiesta evidentemente legittima. E a ribadirlo oggi è il Consiglio di Stato, dopo che era stato riconosciuto anche dalla sentenza del Tar il fatto che "la verifica dell'ottemperanza a dette condizioni non è stata demandata ai due ministeri che hanno emesso il provvedimento di Via, bensì ad un organismo (Osservatorio Ambientale) a composizione mista dove è presente (con diritto di voto) lo stesso proponente Enac e senza di voto Toscana Aeroporti (e quindi il soggetto che gestisce l'aeroporto), mentre è stata esclusa dall'Osservatorio la presenza di ogni rappresentante dei Comuni, circostanza quest'ultima che di fatto ha impedito a dette amministrazioni di manifestare i rilievi sopra citati a seguito della presentazione dei progetti esecutivi".

Oggi il Consiglio di Stato su questo specifico aspetto ha ribadito quanto sia "inutile ulteriormente indugiare su tale profilo atteso che l’illegittimità dei provvedimenti impugnati, per gli aspetti sostanziali già evidenziati, comporta la necessità di rinnovare il procedimento (ivi compresa la valutazione relativa all’eventuale istituzione di un Osservatorio Ambientale e alla sua composizione)".

Soddisfatta per la sentenza del Consiglio di Stato anche la consigliera regionale del Pd Ilaria Bugetti: "“Nel 2011, quando ero segretaria del Pd provinciale di Prato - dice - la direzione approvò all’unanimità un documento che diceva a chiare lettere no all’aeroporto. Di lì in avanti mi sono sempre battuta in ragione di motivazioni forti per farlo: su tutte la qualità dell’ambiente e la profonda contraddizione tra la nuova pista e la tutela del Parco della Piana. Oggi è una bella giornata perché possiamo dare seguito a quel grande obiettivo che è il Parco Agricolo della Piana. È la vittoria di chi si mette insieme per il bene e per la qualità della vita di una delle aree più urbanizzate della Toscana".

Parole cui fanno eco quelle del consigliere Nicola Ciolini, anche lui del Pd: “Alla luce della sentenza del Consiglio di Stato sull’iter per l’ampliamento dell’aeroporto di Peretola, è arrivato il momento di instaurare un nuovo dialogo fra la Regione Toscana e tutti i Comuni della piana per ripensare l’organizzazione del sistema infrastrutturale e di tutela ambientale dell’area metropolitana”.

Tra i sindaci che hanno firmato il ricorso anche quelli di Poggio a Ciano e di Carmignano. "Oggi hanno vinto le ragioni dei Comuni, che sono le ragioni dei cittadini ma soprattutto ha vinto l'ambiente in cui viviamo e l'aria che respiriamo. Ha vinto il buon senso - dice Francesco Puggelli, sindaco di Poggio a Caiano -. Con gli altri sindaci della piana non ho mai smesso di battermi per dire No ad un'opera che, a conti fatti, non avrebbe reso migliore il nostro territorio. Abbiamo sempre sostenuto che gli studi di compatibilità ambientale del Master Plan 2014-2029 per la nuova pista dell'Aeroporto di Firenze non ci rassicuravano. Quest'opera avrebbe definitivamente deturpato il progetto del Parco Agricolo della Piana. Un parco nato per rimediare al fatto che la nostra piana è una delle zone più inquinate d'Italia, un'area nella quale anche la nuova pista proprio non sarebbe stata sostenibile. Ancora una volta ribadisco la necessità di pensare come l'unica, grande città che siamo, guardando al bene comune e non soltanto ai confini territoriali dei singoli comuni. Noi abbiamo sempre provato a farlo, battendoci uniti per il bene di tutta la piana. Speriamo che con questa sentenza, anche le altre amministrazione aprano gli occhi su questo: il bene comune della piana non prevede la nuova pista della piana".

"Una vittoria storica di chi crede in uno sviluppo sostenibile della Piana - dice il sindaco di Carmignano Edoardo Prestanti -. Le nostre ragioni relative ai rischi per l'ambiente e la salute pubblica; la miopia economica del progetto e l'esigenza di un percorso chiaro e condiviso da tutta la comunità dimostrano con questa sentenza che erano tutte ragioni giuste. Adesso si apre una nuova stagione, un nuovo progetto di Piana dove sviluppo economico e ambiente sono inscindibili - ha aggiunto il sindaco -. Si parte dal Parco della Piana, dalla mobilità sostenibile, dall'economia circolare. Da questa sentenza può nascere la Piana della crescita felice".

"La sentenza del Consiglio di Stato mette la parola fine a una vicenda durata anche troppo tempo - commenta il coordinatore regionale di Futura Toscana Diego Blasi -. Da tanti anni Prato e la piana si battono per bloccare l'ampliamento dell'aeroporto di Peretola, un'opera invasiva che ha un forte impatto sull'ambiente. Dobbiamo investire sulla mobilità sostenibile e sull'idea di uno sviluppo compatibile con quello che ci circonda. Adesso è il momento di lavorare alla realizzazione del Parco della Piana".