Blocco fiscale dell'auto ma a sua insaputa, il giudice di pace dà torto alla Prefettura e annulla la maximulta

Cancellata la sanzione che, dopo il primo ricorso perso, era passata da 1.988 a 3.991 euro. Il giudice ha sottolineato la lacuna della normativa: a differenza del blocco amministrativo, quello fiscale non prevede la nomina di un custode e, dunque, niente multa a chi viene trovato alla guida

Non può essere multato il conducente che utilizza un veicolo sottoposto a sequestro fiscale, a maggior ragione se neppure ne è stato informato. Lo stabilisce il ministero dell'Interno e lo ha ribadito il giudice di pace di Prato che, nei giorni scorsi, ha accolto il ricorso presentato da un automobilista contro la sanzione ricevuta dalla polizia municipale che, durante le verifiche sui documenti della macchina fermata per un normale controllo, aveva accertato la presenza delle cosiddette 'ganasce fiscali' di cui il proprietario, è stato poi accertato, non aveva neppure mai avuto notizia. Un blocco che, a differenza del fermo amministrativo, non prevede la nomina di un custode al quale addebitare eventuali illeciti commessi con il veicolo come, appunto, la circolazione. Una vittoria che all'uomo, assistito dagli avvocati Immacolata Marincola e Chiara Calcagnini, ha evitato il pagamento di 3.991 euro.I fatti: multato, l'uomo presenta ricorso alla prefettura che però lo respinge e così la sanzione iniziale di 1.988 euro per aver circolato con la macchina sui cui pendeva il sequestro fiscale imposto da Sori per il mancato pagamento di alcune tasse, diventa di 3.991 euro. L'ordinanza della prefettura finisce davanti al giudice di pace che accoglie l'opposizione degli avvocati sottolineando la lacuna del Codice della strada che, di fatto, non prevedendo la nomina di un custode per il veicolo sottoposto a fermo fiscale, esclude sanzioni per chiunque venga trovato al volante. Sbagliata, dunque, non solo la prima sanzione ma anche la decisione della prefettura di bocciare il ricorso. Un conto è il fermo amministrativo, un conto quello fiscale che viene imposto al contribuente che non è in pari con tasse e tariffe e che viene colpito con provvedimenti di blocco sulle proprietà (in questo caso la macchina) ma senza che venga nominato un custode che risponda in tutto e per tutto dell'uso di quel bene.