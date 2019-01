25.01.2019 h 11:47 commenti

Bloccato mentre esce da un bar e trovato con 23 ovuli di eroina: in manette

L'arresto effettuato dai carabinieri nella serata di ieri nella zona di piazza Ciardi. Mentre la pattuglia rientrava in caserma ha notato per strada un latitante e anche lui è finito in manette

Quattro arresti nel giro di poche ore effettuati dai carabinieri nella giornata di ieri, giovedì 24 gennaio. Il pesce più grosso è stato catturato nella tarda serata nella zona di piazza Ciardi. Si tratta di un pusher nigeriano sorpreso con 23 ovuli di eroina. Lo straniero è stato bloccato da una pattuglia in borghese dei carabinieri della Tenenza di Montemurlo, impegnati in un servizio antidroga. I militari lo hanno fermato mentre usciva da un bar della zona e arrestato con l'accusa di spaccio.

Rientrando nella Tenenza i militari della stessa pattuglia, con grande intuito investigativo, hanno riconosciuto, bloccato e arrestato un marocchino sul quale pendeva un ordine di esecuzione per la carcerazione per l’espiazione della pena di un anno per precedenti reati contro il patrimonio.

Sempre ieri ancora i carabinieri di Montemurlo hanno arrestato per evasione, un cittadino di origine albanese che, sebbene agli arresti domiciliari, è stato sorpreso dai in centro a Prato mente tentava di disfarsi di alcune dosi di cocaina. Il quarto arresto in flagranza è stato nei confronti di un cittadino marocchino che è stato fermato e controllato a Prato nella zona di via Montalese. Lo straniero, era stato espulso nel 2018 e rimpatriato in Marocco, ma ha fatto illegalmente ritorno in Italia violando la normativa sugli stranieri.



Edizioni locali collegate: Prato

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus