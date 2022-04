07.04.2022 h 09:41 commenti

Bloccato mentre cede ketamina a una operaia. I carabinieri: "Droga usata per reggere la fatica"

L'intervento dei militari nella zona del Serraglio dove un 45enne pluripregiudicato è stato arrestato. L'acquirente aveva pagato cento euro in cambio di tre grammi di sostanza stupefacente

Aveva appena ceduto tre grammi di ketamina in cambio di 100 euro quando è stato bloccato e arrestato da una pattuglia di carabinieri in borghese del Nucleo Investigativo, che stavano sorvegliando la zona intorno al Serraglio. In manette è finito un 45enne cinese del Fujian, domiciliato a Prato e pluripregiudicato. I militari sono intervenuti nel tratto finale di via Strozzi, quello più vicino alla stazione. Lo spacciatore aveva ceduto lo stupefacente a una sua connazionale di 48 anni, operaia in un'azienda cinese. E questo conferma l'ipotesi investigativa degli investigatori, che la ketamina venga utilizzata come una sorta di "doping lavorativo" per consentire di affrontare i turni massacranti alle macchine da cucire.

