Bloccato in strada mentre cede una dose, a casa aveva cocaina e hashish

Arrestato dai carabinieri un 42enne sorpreso a spacciare nella zona di Chiesanuova. Il giudice ha convalidato l'arresto e ha disposto la misura dell'obbligo di firma in attesa del processo

E' stato bloccato in strada, mentre cedeva una dose di cocaina a un cliente nella zona di Chiesanuova. E quando i carabinieri del Nucleo Investigativo hanno perquisito la sua casa, hanno trovato altri 40 grammi di cocaina e circa 12 di hashish, oltre all’occorrente e per il confezionamento delle dosi. E' finito così in manette un 42enne di nazionalità marocchina, irregolare in Italia e già con precedenti. L'uomo ieri mattina è comparso davanti al giudice che ha convalidato l'arresto disponendo per il 42enne la misura cautelare dell'obbligo di firma in attesa del processo. Allo straniero è stata sequestrata anche la somma contante di 550 euro ritenuta provento dell’attività di spaccio. Il cliente 40enne del pusher è stato invece segnalato amministrativamente come assuntore di sostanze stupefacenti.

Dal comando provinciale dei carabinieri viene spiegato come lo spacciatore fosse tenuto da tempo sotto controllo nell'ambito di una intensificazione dei servizi, anche in borghese, per il contrasto allo spaccio.



