25.07.2019 h 10:39 commenti

Bloccato dai carabinieri mentre vende eroina a un giovane, trentenne finisce in manette

L'arresto è stato fatto ieri nella zona della stazione centrale. Il cliente segnalato alla prefettura. Arrestato anche un quarantenne che stava rubando una bicicletta in via Pistoiese

Arrestato mentre cedeva una dose di eroina ad un tossicodipendente. In manette è finito un nigeriano di 30 anni, fermato dai carabinieri di Montemurlo nei pressi della stazione centrale di Prato ieri, mercoledì 24 luglio. Da qualche giorno i militari seguivano i movimenti dello spacciatore che alla fine è stato bloccato. Il trentenne deve rispondere di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. Il tossicodipendente, un giovane italiano, è stato segnalato alla prefettura quale assuntore di droga. E sempre i carabinieri di Montemurlo hanno arrestato un marocchino di 40 anni sorpreso a rubare una bicicletta regolarmente parcheggiata in una rastrelliera, in via Pistoiese. L'uomo sarà processato per direttissima.



Edizioni locali collegate: Prato

