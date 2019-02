16.02.2019 h 10:55 commenti

Bloccato dai carabinieri, cerca di ingoiare le palline di eroina: arrestato

Il pusher aveva con sé 21 dosi di sostanza stupefacente, pronte per essere spacciate. Ha cercato di scappare in bici e ha opposto resistenza ma alla fine è stato bloccato e ammanettato

Prima ha provato a scappare in sella alla sua bicicletta, poi ha reagito scalciando e dimenandosi. Alla fine, quando ha capito che i carabinieri ormai lo avevano bloccato, ha tentato di ingoiare le palline di eroina che aveva con sé. Tutto inutile: i militari in borghese della Tenenza di Montemurlo sono riusciti a immobilizzare un nigeriano di 40 anni e a sequestrare 21 dosi di sostanza stupefacente. L'uomo è stato quindi arrestato con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente e stamani comparirà davanti al giudice.

I carabinieri da tempo sospettavano che l'uomo fosse coinvolto in attività di spaccio e così ieri, 15 febbraio, sono entrati in azione quando hanno intuito che stesse trasportando l'eroina per poi spacciarla.



