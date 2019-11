14.11.2019 h 12:42 commenti

Bloccati su un'auto rubata feriscono due carabinieri con un cacciavite: catturati

In manette tre pregiudicati che, secondo gli investigatori, si preparavano a compiere furti negli appartamenti. Il movimentato episodio è accaduto ieri sera a Mezzana. I militari hanno riportato ferite alle mani e al volto

Puntavano forse a compiere furti in appartamento i tre pregiudicati arrestati dai carabinieri di Prato nella serata di ieri, mercoledì 13 novembre, subito dopo aver tentato di rubare un’auto. I tre, due serbi e un croato, Llija Drobnjak, Zeljko Petronievic e Sead Kadric, 38, 41 e 40 anni, non si sono lasciati intimorire dall’intervento dei carabinieri e anzi ne hanno aggrediti e feriti due con un cacciavite.

Un’operazione lampo quella che ha portato in carcere i tre uomini, tutti domiciliati a Vicenza ma di fatto senza fissa dimora, già segnalati nei giorni scorsi a Prato e con una fisionomia corrispondente a quella descritta dalle vittime degli ultimi furti in abitazione. I carabinieri si sono mossi dopo aver ricevuto la segnalazione del furto di un’auto in via Zarini. La macchina, grazie al sistema satellitare, è stata intercettata a Mezzana. I militari sono arrivati mentre uno dei malviventi, il croato, si stava allontanando alla guida del veicolo seguito da un’altra macchina con a bordo i due complici. Concitate le fasi dell’arresto: il croato, una colta bloccato, non ha esitato a scagliarsi contro due carabinieri e li ha colpiti con un cacciavite procurando a entrambi lesioni al volto e alle mani.

Gli altri due hanno tentato la fuga che si è conclusa in via Catani. Nel bagagliaio dell’auto di questi ultimi i carabinieri hanno trovato attrezzi da scasso, alcuni compatibili con i furti messi a segno nei giorni scorsi. Gli attrezzi da scasso, secondo i carabinieri, potrebbero essere gli stessi utilizzati per forzare le grate di protezione delle finestre di almeno un paio di appartamenti. Ad aumentare il carico di indizi sui tre pregiudicati, oltre alla descrizione fatta dai proprietari delle case svaligiate, anche la descrizione dell’auto vista aggirarsi nelle zone prese di mira: stesso colore e stesso modello di quella fermata ieri sera, peraltro intestata ad una nomade residente a Vicenza.

I tre, che hanno precedenti per furto e ricettazione, sono accusati di rapina impropria e resistenza a pubblico ufficiale; solo il croato deve rispondere anche di tentato omicidio, imputazione che però potrebbe venire ridimensionata in lesioni gravi.

Le indagini dei carabinieri continuano Sotto il coordinamento del sostituto Gianpaolo Mocetti. Obiettivo è verificare se ai tre possano venir addebitati furti in abitazione e per questo chi ne ha subito uno può effettuare, recandosi al comando provinciale, il riconoscimento delle foto degli arrestati.