30.10.2018 h 12:46

Bloccati sotto uno dei piloni della ferrovia accanto alla Passerella dal Bisenzio ingrossato

Brutta avventura per cinque senzatetto, salvati grazie al coraggioso intervento di alcuni poliziotti che sono entrati in acqua per metterli in sicurezza

L'improvvisa piena del Bisenzio ha rischiato di trasformarsi in tragedia per alcuni senzatetto che sono stati sorpresi mentre dormivano sotto uno dei pilone della ferrovia attigui alla Passerella. E' successo ieri mattina, 29 ottobre, ma solo oggi la Questura ha dato notizia dell'intervento compiuto da alcuni coraggiosi poliziotti delle Volanti. Gli agenti, vedendo le persone intrappolate sotto uno dei piloni, non hanno perso tempo e sono scesi in acqua, in quel momento alta circa mezzo metro, per mettere i salvo sulla sponda tutte e cinque le persone. Per fortuna l'operazione si è conclusa prima che il livello del fiume si alzasse ancora. I cinque senzatetto, di nazionalità afgana e pakistana, sebbene impauriti, non hanno ritenuto necessaria l'assistenza del 118.

Prato

