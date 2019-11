12.11.2019 h 13:42 commenti

Bloccati i lavori di ampliamento per il Buzzi, primi effetti del caso BuzziLab

In occasione del consiglio dei docenti il preside Marinelli ha annunciato lo stop del primo e il secondo lotto per la realizzazione di aule e laboratori. "Attendiamo l'approvazione dello statuto della Fondazione".

a.a.

Per ora niente ampliamento dell’istituto Buzzi. Il presideha comunicato ufficialmente al consiglio dei docenti lo stop al primo e secondo lotto dei lavori, che prevedevano la realizzazione di nuove aule e laboratori. Intervento per il quale era già arrivato il nulla osta del Comune, che lo scorso aprile aveva votato il Consiglio comunale. Il costo complessivo dell'intervento era di 600mila euro, 120mila finanziati dalla Provincia e il restante dalla stessa scuola.I motivi dello stop, anche se non sono stati specificati in maniera chiara, sono comunque riconducibili alla questione del BuzziLab, il laboratorio prima chiuso e poi riaperto ma a mezzo servizio.“Durante l’estate – si legge nel verbale pubblicato sul sito della scuola – è giunta l’approvazione del Comune per l’avvio dei lavori che, tuttavia, al momento sono sospesi perché l’edificio che ospita l’istituto è di proprietà del Comune ma in concessione alla Provincia. Noi siamo semplicemente degli utilizzatori che chiedono di costruire nuovi spazi dove però esistono quelli che saranno utilizzati per la Fondazione. Siamo quindi in attesa di un nuovo accordo che tenga conto dei cambiamenti giuridici in atto”.Ancora una volta, sul futuro della scuola, torna quindi l’ombra del BuzziLab. E' chiaro, infatti, che almeno per quest'anno la scuola non potrà disporre dei soldi extra ricavati grazie all'attività contoterzi del laboratorio. Attività che al momento è fortemente ridotta.Secondo gli accordi presi con l’ex dirigente scolastico Erminio Serniotti, infatti, i lavori erano in gran parte a carico dell’Istituto, ma ora le condizioni economiche sono cambiante e quindi l’ampliamento dovrebbe passare in carico alla Provincia, che può finanziarlo però soltanto se si definisce il ruolo del BuzziLab all'interno della scuola. Passaggio che sarà chiarito al momento della costituzione della Fondazione, il cui progetto è in approvazione all’ufficio legale della Regione Toscana.Secondo quanto previsto dalla bozza di accordo gli strumenti tecnologici rimarranno di proprietà della scuola che li darà in uso alla Fondazione i cui proventi torneranno alla scuola.In sostanza se il laboratorio verrà utilizzato prevalentemente per fini didattici arriverà il finanziamento, viceversa non è previsto l’intervento dell’ente pubblico. Ma i tempi non sono così certi: "La Regione- ha spiegato l’assessore regionale alle attività produttive– potrà entrare solo con una formula che prevede la formazione e l’avvio al mondo del lavoro, attraverso un percorso condiviso che però ha bisogno di tempo”.Intanto il consiglio d’istituto in scadenza, le elezioni di alunni e genitori sono previste per il 25 novembre, ha chiesto la convocazione di una riunione per fare il punto sulla questione BuzziLab. In attesa della data, anche se i tempi sono molto ristretti, nell’istituto girano voci insistenti sul pagamento di oltre un milione di euro come compensazione dell’Iva per l’attività del BuzziLab, fino ad oggi infatti il conteggio è stato fatto sul 12% in quanto laboratorio scolastico, ma pare che il preside abbia rifatto i conteggi calcolando l'importo dovuto ai laboratori conto terzi. Una sorta di sanatoria per gli anni passati. Supposizioni che però non trovano una conferma ufficiale.