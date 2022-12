La donna, una trentenne, ieri sera aveva cercato un posto dove dormire, ricavando un rifugio d'emergenza proprio sotto la Passerella ma non aveva fatto i conti con le piogge di questa notte che hanno alzato il livello del Bisenzio e così è rimasta bloccata . A mettere in moto l'intervento è stata una squadra della polizia municipale che stava controllando le ciclabili in vista della chiusura poi disposta.