Blocca a terra un anziano e tenta di rapinarlo ma interviene un poliziotto libero dal servizio, arrestato

In manette è finito un cinquantunenne con precedenti penali. Il fatto è avvenuto in piazzale della Direttissima. L'agente era in compagnia del figlioletto quando ha sentito la richiesta di aiuto e ha messo fine all'aggressione

E' stato salvato da un poliziotto che ha sentito le sue urla ed è intervenuto liberandolo dalla presa di un rapinatore che stava cercando di sottrargli il portafogli della tasca dei pantaloni. Il rapinatore, un transessuale brasiliano di 51 anni, con precedenti, è stato arrestato. E' successo nel pomeriggio di ieri, giovedì 11 febbraio, in piazzale della Direttissima. Il poliziotto, libero dal servizio e in compagnia del figlio di 7 anni, ha sentito la voce di un uomo che chiedeva aiuto e si è accorto dell'anziano disteso a terra e tenuto per il collo dal malvivente che voleva derubarlo. L'agente ha fatto intervenire i colleghi e si è messo di mezzo ai due riuscendo poi a trattenere il brasiliano che è stato arrestato per rapina aggravata, stesso reato per il quale era stato scarcerato nel 2019.



