11.04.2019 h 11:31 commenti

Fiamme gialle nella stamperia: sequestrate migliaia di maglie contraffatte con marchio Fortnite e Vogue

Operazione della guardia di finanza contro la contraffazione: denunciati il titolare dell'attività e uno dei dipendenti. Il controllo all'interno di un capannone del Macrolotto Uno. Sigilli anche ai macchinari

Scoperta dalla guardia di finanza di Prato una vera e propria filiera del falso con il sequestro di oltre ottomila capi contraffatti recanti, tra l'altro, i marchi “Fortnite”, “Vogue”. Sequestrati anche i macchinari utilizzati per la lavorazione. Le investigazioni delle Fiamme Gialle hanno consentito di arrivare al centro di produzione e smistamento dei capi contraffatti. Si tratta di una stamperia nel Macrolotto Uno. Sono stati denunciati il titolare della ditta ed un suo dipendente, entrambi cinesi.All'interno della stamperia venivano realizzate maglie sulle quali veniva apposti i marchi contraffatti. Le indagini puntano ora ad appurare quali canali venivano usati per lo smercio dei capi di abbigliamento. Il blitz è scattato dopo alcuni controlli che avevano fatto emergere movimenti sospetti intorno alla stamperia. Al momento del controllo dei finanzieri, i macchinari erano in funzione.