30.01.2020 h 15:29 commenti

Blitz nella bisca allestita in cantina. Carabinieri e agenti in azione con le mascherine protettive

La sala dove si giocava d'azzardo era protetta da telecamere e cancelli. Sorpresi una ventina di giocatori. Alcuni erano rientrati da poco dalla Cina e per questo sono state adottate le misure di sicurezza per il coronavirus

La bisca era stata allestita in uno scantinato di via Filzi, ma la scorsa notte, 30 gennaio, i carabinieri insieme agli agenti della polizia municipale hanno fatto irruzione scoprendo venti giocatori d'azzardo. Il blitz è scattato a conclusione di diversi giorni di indagini ed appostamenti. Tutte le persone presenti sono state denunciate per pratica del gioco d’azzardo, mentre ai due organizzatori della bisca è stato contestato il più grave reato di conduzione di sala da gioco clandestina.

E' scattato automaticamente il sequestro del denaro rinvenuto nella cassa degli organizzatori, delle tessere utilizzate come fiches, nonché degli strumenti da gioco. La sala era protetta da un sistema di videosservazione che i militari sono riusciti ad eludere prima che si chiudesse la grande cancellata posta a protezione dell’ampio salone che ospitava innumerevoli tavoli per il gioco del Mahjong. Contestati dalla polizia municipale anche una serie di illeciti penali derivanti dalla modificazione strutturale dei locali e dal cambio della loro destinazione d’uso.

Carabinieri e agenti, nell'occasione, hanno indossato protezioni contro il rischio del coronavirus. L'operazione, infatti, si è svolta all’interno di locali seminterrati, poco arieggiati. Inoltre era stato accertato che alcuni dei giocatori erano tornati proprio in questi giorni dalla Cina.

Sono scattati immediatamente i controlli su alcuni clandestini presenti, per verificare la data del loro ingresso in Italia e la regione di provenienza. Tuttavia al momento nessuno pare provenire dalla provincia dello Hubei di cui Wuhan è il capoluogo.



Edizioni locali collegate: Prato

