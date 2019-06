14.06.2019 h 14:40 commenti

Blitz nel capannone alle Fontanelle: trovati clandestini e loculi dormitorio. Guarda il video

La squadra interforze ha controllato l'immobile che ospita quattro aziende. Una porta segreta nascondeva l'accesso agli spazi angusti dove vivevano gli operai

Blitz di polizia di Stato, polizia municipale e ispettorato del lavoro in un capannone industriale in località Fontanelle, a Prato, sede di quattro ditte di confezioni gestite da cittadini cinesi. All'interno sono stati identificati 58 operai stranieri (quasi tutti cinesi, 4 senegalesi e un afghano), 14 dei quali irregolari in Italia, che lavoravano anche di notte e in precarie condizioni igienico sanitarie. Scoperto anche un appartamento, comunicante con l'edificio tramite una porta nascosta con uno scaffale, dove erano stato creato un dormitorio con 'loculi' realizzati in cartongesso.Alcuni dei posti letto erano stati ricavati nella soffitta.

Alla fine del controllo sono state elevate sanzioni per 40mila euro con il sequestro di 37 macchinari, dell'intero capannone e la sospensione dell'attività delle ditte. Sette del clandestini sono stati già portati al Cpr di Ponte Galeria a Roma per l'espulsione dall'Italia. denunciati due dei titolari delle aziende.