21.09.2018

Blitz nel cantiere edile: i manovali erano tutti clandestini. Violata ogni norma per la sicurezza

Situazione di totale illegalità quella trovata dai carabinieri e dagli ispettori del lavoro in via Torino durante il controllo a una ditta che stava ristrutturando un appartamento. Multe per 20mila euro, denunciati il titolare e il proprietario della casa

Erano tutti clandestini, e naturalmente privi di contratto regolare, gli operai di una ditta edile cinese controllata dai carabinieri del Nucleo Ispettorato del lavoro di Prato e del comando provinciale di Prato insieme agli ispettori del lavoro dell’area tecnica di Pistoia. La ditta sta effettuando i lavori di ristrutturazione in uno stabile di via Torino. Non solo: i quattro manovali trovati al lavoro operavano senza il rispetto delle più elementari norme di sicurezza sui luoghi di lavoro, privi di dispositivi di protezione individuale e senza un piano operativo di sicurezza dei lavori.Al termine del controllo i carabinieri hanno denunciato il titolare quarantottenne della ditta edile per sfruttamento di manodopera clandestina oltre che per svariate violazioni in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, procedendo inoltre alla sospensione dell’attività imprenditoriale dell’azienda, che operava con il 100% di lavoratori irregolari, ed elevando sanzioni amministrative ed ammende per oltre 20.000 euro.E’ stato denunciato a piede libero anche un trentenne di nazionalità cinese, proprietario dell’appartamento, per non avere verificato l’idoneità’ tecnico-professionale dell’impresa affidataria dei lavori.I clandestini sono stati quindi condotti presso il comando provinciale per le procedure finalizzate all’identificazione e all’espulsione dal territorio italiano.