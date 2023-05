E' in corso un'operazione per sgomberare una villa abbandonata a Porta Leone, da tempo diventata rifugio per sbandati e tossicodipendenti. Il blitz è scattato stamani 9 maggio alle prime luci e vede impegnato un dispositivo interforze composto dai carabinieri, dagli agenti della Questura e da quelli della polizia municipale. A coordinare dall'alto l'intervento c'è un elicottero che sta sorvolando la zona. La villa era da tempo al centro delle proteste dei residenti della zona a causa dei problemi creati dalle persone che la stavano occupando abusivamente.Numerosi anche i furti a danno del vicino bar che ha anche istallato telecamere interne.All'interno sono state trovate una quindicina di persone, che verranno identificate. Tra loro anche tre donne di nazionalità italiana e un uomo con precedente per rapina a danno di un cittadino cinese. In azione anche le unità cinofile antidroga per verificare l'eventuale presenza di sostanze stupefacenti, trovate dosi di marjuana e altre sostanze non riconosciute dai cani e quindi da identificare. Nello stabile anche biciclette e monopattini elettrici e un hoverboard