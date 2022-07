22.07.2022 h 12:29 commenti

Blitz interforze negli orti cinesi: "Rischio inquinamento genetico"

Il controllo è scattato ieri nella zona di Paperino. Arrivato da Roma anche un nucleo speciale dei carabinieri per accertamenti sull'introduzione di specie non autoctone. L'azienda agricola è stata sospesa per la presenza di operai a nero

E' un concentrato di irregolarità e di criticità ambientali, tra cui il rischio di "inquinamento genetico", l'azienda agricola a conduzione cinese a cui fanno capo gli orti della zona di Paperino che ieri, 21 luglio, sono stati controllati da una squadra interforze guidata dal nucleo investigativo di polizia ambientale agroalimentare dei Carabinieri forestali.

L'attività è stata sospesa per la presenza di due lavoratori a nero (e clandestini) su tre. Le irregolarità in materia di diritto del lavoro, hanno portato a contestare 12.700 euro di sanzioni amministrative. Sul fronte ambientale e igienico sanitario, è stata riscontrata la presenza di un deposito incontrollato di rifiuti speciali anche pericolosi tra cui fitofarmaci ritirati dal mercato. Fitofarmaci che ritroviamo anche in 19 confezioni esclusivamente in lingua cinese di cui è vietata la detenzione. Il materiale è stato sequestrato ed è scattata una multa di 258 euro. Altri rifiuti speciali sono stati bruciati. Il ritrovamento di 35 sacchetti di sementi sottoposti a controllo fitosanitario senza la necessaria documentazione, oltre al sequestro, ha comportato una sanzione di 6mila euro.

E' stato scoperto anche un pozzo abusivo non regolarmente censito (1.200 euro di multa) con attingimento dell'acqua non autorizzato la cui sanzione è da definire nel dettaglio da parte della Regione in un intervallo che va da 4.mila e 40mila euro. Sul fronte della sicurezza del lavoro, sono state riscontrate irregolarità nell'impianto elettrico e mancanza di dispositivi di sicurezza nelle attrezzature meccaniche. Alla task force, composta anche da carabinieri di Iolo, ispettorato del lavoro, genio civile e asl, erano presenti anche i carabinieri Tutela agroalimentare di Roma per i dovuti accertamenti sul cosiddetto "inquinamento genetico" che l'introduzione sul territorio di specie non autoctone, potrebbe provocare. Sono in corso accertamenti sul materiale sequestrato.

