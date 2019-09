21.09.2019 h 09:24 commenti

Blitz interforze in due aziende: un arresto, dieci denunce e 50mila euro di sanzioni

Il controllo, coordinato dai carabinieri forestali, ha interessato alcuni capannoni nella zona di via Roncioni. Trovati dodici operai a nero, arrestato un imprenditore

Un arresto, dieci denunce, due attività lavorative sospese, 46mila euro di sanzioni. E' il bilancio di un controllo del gruppo interforze, coordinato dai carabinieri forestale, in due ditte di confezioni gestite da cinesi nella zona di via Roncioni. Il blitz è di ieri, venerdì 20 settembre.Trovati complessivamente dodici lavoratori a nero, nove dei quali sprovvisti del permesso di soggiorno. Il titolare di una ditta è stato arrestato mentre l'altro è stato denunciato. Con lui sono stati denunciati anche i nove operai clandestini, tutti cinesi, per i quali è stata anche avviata la procedura di espulsione dal territorio italiano. I carabinieri, i tecnici della Asl e l'Ispettorato del lavoro hanno riscontrato condizioni igieniche inadeguate e una gestione irregolare dei rifiuti prodotti con le lavorazioni.In un'area del capannone che ospita le confezioni, è stato trovato un dormitorio e una cucina a uso degli operai. Numerose le irregolarità che hanno portato a sanzioni per un totale di 46mila euro.