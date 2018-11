23.11.2018 h 14:28 commenti

Blitz in una stamperia a Grignano sprovvista di autorizzazioni, sequestrati tre macchinari

Controllo della Municipale e di Arpat. Il titolare è stato sanzionato e denunciato per violazioni della normativa ambientale

Tre macchinari sequestrati in una stamperia a Grignano nel corso di un blitz del Nucleo ambientale della polizia municipale a cui ha preso parte anche Arpat. Sigilli a tre stampanti transfert da carta e da tessuto, installate e utilizzate senza autorizzazioni ambientale. L'azienda, a conduzione cinese, attiva dal 2015, svolgeva l'attività di stampaggio su capi di abbigliamento tramite due presso-stampe e una macchina per la stampa a rulli che venivano messe in funzione ad elevata temperatura. Nessuno dei macchinari era dotato della canalizzazione necessaria all'uscita delle emissioni all'esterno e i fumi, quindi, si diffondevano nell'ambiente di lavoro. Lacunosa la documentazione sulla gestione dei rifiuti prodotti dalla ditta e costituiti da flaconi esausti di inchiostri per stampa digitale, scarti tessili, rotoli in carta e cartone, pellicole plastiche. Sanzioni al titolare della stamperia che è stato anche denunciato per violazioni della normativa ambientale.



Edizioni locali collegate: Prato

