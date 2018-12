30.11.2018 h 14:17 commenti

Blitz in una serra cinese, lavoratori a nero e violazioni ambientali: attività sospesa e maximulta

Il blitz dei carabinieri e della Asl è scattato a Iolo in una azienda che produce ortaggi in serre e campi. Trovati tre operai, tutti a nero, e due dormitori. Sequestrate 16mila buste di plastica prive della certificazione obbligatorio. Denunciati i titolari

Attività sospesa per la presenza di lavoratori a nero, sequestri, denunce e sanzioni per quasi 15mila euro. E' il bilancio del blitz compiuto ieri, giovedì 29 novembre, in un'azienda agricola a Iolo gestita da cittadini cinesi. Il gruppo carabinieri forestale di Prato, i carabinieri di Poggio a Caiano e gli ispettori del Servizio prevenzione igiene e sicurezza della Asl hanno riscontrato numerose irregolarità nell'ambito della manodopera, della gestione dei rifiuti e della sicurezza nei luoghi di lavoro. Tre gli operai trovati al lavoro: tutti cinesi e tutti senza contratto e senza permesso di soggiorno; fotosegnalati, sono stati poi portati in questura per il decreto di espulsione. Nel corso del controllo sono stati trovati e sequestrati due dormitori.

In ordine ai rifiuti, sono stati riscontrate violazioni in materia ambientale per la detenzione di buste di plastica prive della certificazione obbligatoria e usate per la vendita degli ortaggi: 16.200 quelle sequestrate per un peso di oltre cento chili. I titolari sono stati denunciati per favoreggiamento della permanenza di clandestini in Italia.









Edizioni locali collegate: Prato

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus