Blitz in un magazzino: la Municipale sequestra migliaia di prodotti e attrezzature per estetica non a norma

Gli agenti sono risaliti al grossista dopo una serie di controlli nelle attività cinesi del Macrolotto Zero. L'azienda affiancava all'attività regolare quella parallela abusiva con lo smercio di materiale importato illegalmente dalla Cina

La polizia municipale è riuscita a risalire al grossista che riforniva numerose estetiste cinesi di prodotti e attrezzature importate illegalmente e non conformi alle norme italiane ed europee. Il blitz è stato messo a sgeno dagli agenti dell’Unità Commerciale, al termine di una meticolosa raccolta di informazioni, nata dopo la scoperta e il sequestro in alcune attività di servizi alla persona di prodotti e attrezzature non conformi. Gli agenti hanno eseguito una ispezione nel magazzino individuato nel Macrolotto zero, che risultava in uso ad un'azienda all'ingrosso per la vendita di cosmetici, prodotti e attrezzature per la cura della persona.

Il grossista, una cittadina di origini orientali stabilmente residente in Italia, in rapporto di affari con molti produttori, grossisti, commercianti e artigiani in regola, nascondeva dietro a questa onesta facciata un giro parallelo di prodotti illeciti destinati alle sole attività compiacenti.

Nei locali, occupati da grandi scaffalature piene di merce per lo più regolare, gli agenti della Municipale hanno trovato migliaia di prodotti per uso estetico tra cui gel per unghie, glitter, olio per mani, maschere per viso, sia dispositivi elettrici tipo piastre stiracapelli e piccoli ventilatori con etichettatura non conforme o addirittura assente e privi della marchiatura Ce obbligatoria per legge. Merce che, oltre ad essere potenzialmente pericolosa per la salute pubblica, non poteva in nessun caso essere commercializzata.

Il sequestro ha riguardato un totale di 4.322 pezzi. Alla titolare sono state contestate violazioni amministrative per 4.300 euro.