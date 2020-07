30.07.2020 h 14:56 commenti

Blitz in un'azienda che produce mascherine, trovati operai irregolari e cataste di rifiuti. Denunciato il titolare

L'attività è stata sospesa e il capannone sequestrato. Il blitz è stato fatto dai carabinieri forestali a Comeana. Numerosi gli illeciti contestati. Multe per 60mila euro

Operai clandestini, rifiuti stoccati senza rispettare la normativa e nessuna misura anticoronavirus. I carabinieri forestali hanno sospeso l'attività di una confezione e sequestrato il capannone. Il titolare, un imprenditore cinese, è stato denunciato. Il controllo è scattato oggi, giovedì 30 luglio, a Comeana, nel comune di Carmignano.Nel mirino è finita una ditta che realizza mascherine, individuata nel corso di un'altra attività di polizia giudiziaria. I carabinieri della Forestale sono intervenuti insieme ai colleghi di Poggio a Caiano e del Nucleo ispettorato del lavoro, e alla Asl. Quattordici gli operai controllati, tutti sprovvisti del permesso di soggiorno e di documenti di identità. Tutti e 14 sono stati sorpresi al lavoro senza le protezioni utili a contrastare il contagio da coronavirus e la ditta non aveva neppure provveduto a dotarsi dei protocolli legati all'emergenza sanitaria. Durante il blitz è stato inoltre scoperto un deposito di rifiuti realizzato dal titolare della confezione per lo stoccaggio di rifiuti speciali e di rifiuti pericolosi tra cui bombole di gas, batterie per veicoli e neon.Alla fine del loro lavoro, i carabinieri hanno elevato sanzioni per oltre 60mila euro relativamente agli illeciti in materia del diritto del lavoro, mentre gli illeciti in materia di rifiuti hanno una valenza penale.