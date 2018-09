26.09.2018 h 12:26 commenti

Blitz in quattro aziende: operaie senza permesso di soggiorno trasferite a Roma per il rimpatrio

Maximulta al titolare di una delle confezioni finite nel mirino della squadra interforze. Numerose le violazioni accertate. Identificati complessivamente più di 40 lavoratori

Diciassettemila euro di multa al titolare di una confezione al termine del controllo interforze coordinato dalla questura. Il blitz, scattato nella mattina di lunedì 24 settembre, ha riguardato una ditta cinese in via Hermada, gestita da un imprenditore di 42 anni. Cinque gli operai in nero sorpresi al lavoro, tra i quali due clandestini. L'imprenditore è stato denunciato per impiego e sfruttamento di manodopera irregolare, mentre l'attività produttiva è stata sospesa. La presenza dei due clandestini è costata una sanzione di 10.500 euro, alla quale sono state aggiunte ulteriori 400 euro per l'assenza del registro di carico e scarico della merce, 4mila euro per la violazione delle norme in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, 2mila euro per inadempienze relative allo smaltimento dei rifiuti. Sequestrate, inoltre, 23 macchine per cucire.

Sempre lunedì scorso, ma nella serata, altri controlli sono stati effettuati in due ditte di Prato, entrambe situate in via da Filicaia, e in una di Montemurlo. In tutto sono stati identificati 32 lavoratori cinesi: tra loro 7 donne e 5 uomini sono risultati sprovvisti del permesso di soggiorno e quindi avviati all'espulsione. In particolare, le donne sono state accompagnate al Centro di accoglienza di Ponte Galeria a Roma. Solo uno dei tre titolari è stato rintracciato: si tratta di un cinese di 37 anni che è stato denunciato per impiego e sfruttamento della manodopera clandestina



