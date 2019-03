04.03.2019 h 09:13 commenti

Blitz delle Iene a Prato nello studio di un medico: "Esami finti ai pazienti e soldi a nero"

Il servizio è andato in onda nella puntata di ieri della trasmissione di Italia Uno. Il dottore ripreso di nascosto mentre esegue ecografie ed elettrocardiogrammi con il macchinario spento. I pazienti sono tutti cinesi

Esami inutili o nemmeno eseguiti, visite approssimative, diagnosi fantasiose. Il tutto dietro il pagamento a nero per cifre che in realtà non sarebbero dovute. E' uno scenario inquietante quello mostrato ieri sera, domenica 3 marzo, nel programma televisivo delle Iene, con l'inviato Giulio Golia che ha indagato su un medico attivo a Prato.

Il dottore è iscritto all'ordine di Pistoia ma con studio anche in via Pistoiese, negli ambulatori accanto alla Farmacia Etrusca, che non ha nessun tipo di rapporto diretto con il medico, limitandosi ad affittare la stanza.

Nelle immagini delle Iene il dottore viene ripreso di nascosto mentre esegue sui suoi pazienti - quasi tutti cinesi - tamponi, elettrocardiogrammi, ecografie, visite dermatologiche. Spesso, almeno da quanto si ricava dalle immagini, senza nemmeno accendere i macchinari o gettando i campioni nel cestino senza analizzarli.

A chiamare le Iene è stata una giovane cinese, che ha lavorato come traduttrice per il medico, visto che la quasi totalità di persone sue assistite è rappresentata da cinesi che parlano male l'italiano. La ragazza, vedendo quello che succedeva durante le visite, ha deciso di rivolgersi alla trasmissione di Italia Uno. Durante il servizio interviene il vicepresidente dell'Ordine dei medici di Roma che censura pesantemente il comportamento del collega. Emettere diagnosi su esami nemmeno eseguiti potrebbe avere infatti conseguenze molto pericolose per il paziente.

Il medico finito al centro del servizio è un dottore di famiglia. L'Asl ha già attivato un'indagine interna che porterà alla sospensione del medico. La procura, invece, ha chiesto alla guardia di finanza di preparare un'informativa sulla vicenda.