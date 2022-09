13.09.2022 h 10:49 commenti

Blitz della Squadra Mobile all'alba contro una banda: cinque persone arrestate, una ricercata

L'operazione ha impegnato anche un elicottero e rinforzi da Firenze. Nel mirino un'organizzazione accusata di aver commesso una serie di rapine in città ai danni di facoltosi imprenditori cinesi. Le vittime picchiate con bastoni e costrette a consegnare soldi, gioielli, orologi e borse di lusso

Prima spiati e pedinati, poi aggrediti, picchiati quasi sempre a colpi di bastone e derubati di soldi, gioielli e orologi di lusso. Le vittime sempre le stesse: facoltosi imprenditori cinesi. I banditi, invece, a turno tra i sei marocchini che la gli agenti della Squadra mobile di Prato, hanno inchiodato alle loro responsabilità dopo tre mesi di indagini. Per tutti e sei il giudice delle indagini preliminari del tribunale di Prato ha emesso ordinanze di custodia cautelare in carcere: cinque sono stati eseguite all'alba di oggi, martedì 13 settembre, mentre una persone è ancora ricercata. Nei guai sono finiti uomini tra i 23 e i 32, tutti residenti a Prato, tutti con precedenti penali, quattro con regolare permesso di soggiorno e due in attesa di regolarizzazione. Gli inquirenti contestano quattro colpi messi a segno ad aprile. Le accuse sono le stesse per tutti: rapina aggravata e lesioni. Solo uno degli indagati deve rispondere anche di importazione e spaccio di due chili di cocaina.

I marocchini, alcuni sposati e con figli, sono vecchie conoscenze della questura: a loro carico lunghe sfilze di precedenti penali e di polizia tra cui spaccio di droga, rapina, estorsione, violenza sessuale e tentato omicidio. Due di loro erano stati arrestati ad aprile in flagranza di reato dopo una rapina ed erano tornati in libertà una decina di giorni fa con l'obbligo di firma e di non allontanarsi la notte dal loro domicilio. La libertà, però, è durata pochissimo perché nel frattempo sono stati scoperti e contestati altri colpi.

Gli agenti della Mobile sono entrate in azione senza trascurare alcun dettaglio: è stato fatto anche alzare un elicottero del Reparto volo di Firenze per evitare che uno dei marocchini riuscisse a sfuggire all'arresto visto che nel suo curriculum sono annoverate anche due fughe, l'ultima delle quali un paio di anni fa una vera e propria acrobazia perché l'uomo riuscì ad evitare le manette lanciandosi dal sesto piano di un albergo in viale della Repubblica rimanendo illeso.

La banda di malviventi non agiva mai a caso: microcamere per spiare le vittime e dischetti per la geolocalizzazione in modo da essere sempre a conoscenza degli spostamenti e conoscere abitudini e soprattutto indirizzi delle abitazioni. Le rapine sono sempre state messe a segno di notte: le vittime prese a bastonate e poi derubate dei loro beni: Rolex, soldi, gioielli, borse firmate. Assalti molto violenti tanto che la questura ha deciso di non diffondere alcuni video recuperati grazie alle telecamere di sorveglianza installate nelle aree in cui i colpi sono stati compiuti.

Nel corso delle perquisizioni di oggi, i poliziotti hanno recuperato nella disponibilità di uno degli indagati 5mila euro in contanti.

Solo una delle vittime ha denunciato, mentre agli altri gli inquirenti sono risaliti attraverso i referti dell'ospedale. Nessuna ha riconosciuto gli aggressori dalle foto mostrate dalla polizia che dunque ha dovuto mettere insieme gli elementi utili a chiedere la custodia cautelare attraverso intercettazioni telefoniche, telecamere nascoste e pedinamenti.

“E' questa la risposta alla collettività rispetto ai reati predatori – il commento del capo della Squadra mobile, Alessandro Gallo – la prevenzione è uno degli impegni maggiori per la questura, insieme naturalmente alla repressione. Per arginare i reati non è sempre necessaria la Volante o l'agente in divisa, noi ci siamo anche quando nessuno ci vede. Ed è grazie a questo se oggi portiamo a casa questo risultato: l'arresto di una banda criminale dedita alle rapine a danno dei cinesi che, notoriamente, sono soggetti preferiti per la ingente disponibilità di denaro in contante”.