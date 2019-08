31.07.2019 h 14:43 commenti

Blitz della squadra interforze, denunciato un imprenditore

Controlli in tre confezioni a Narnali, una aveva le vie di fuga bloccate. Il titolare è stato denunciato per reati in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro. Identificate anche cinque persone all'interno delle aziende

Continuano i controlli della squadra interforze in via pistoiese, a Narnali.

Ieri mattina, 30 luglio, sono state controllate tre confezioni gestite da cittadini cinesi. Una sola è risultata non in regola con le norme per la sicurezza sui luoghi di lavoro: le vie di uscita erano bloccate e quindi impossibili da utilizzare in caso d’incendio. Il titolare, un 46enne, è stato denunciato per reati in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro. La squadra ha anche provveduto a fare accertamenti di natura fiscale in tutte le tre aziende e identificato cinque persone di nazionalità cinese tutte in regola con il permesso di soggiorno.



