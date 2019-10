14.10.2019 h 15:17 commenti

Blitz della polizia provinciale fa scoprire autoscuola abusiva: multa da 20mila euro per la titolare

L'attività si svolgeva in un fondo in via Gora del Pero: per le lezioni venivano usati i libri dei quiz approvati dal Ministero dei Trasporti ma l'insegnante non aveva alcun titolo né abilitazione

Un altro colpo alle autoscuole abusive. Dopo l’operazione effettuata lo scorso luglio in via Filzi a Prato, gli agenti della polizia provinciale hanno scoperto un’altra attività illegale per il conseguimento della patente di guida, in quanto sprovvista di qualsiasi autorizzazione e nulla-osta provinciale. Al momento del controllo all’interno del locale, situato in via Gora del Pero a Prato, erano presenti un’insegnante cinese e circa dieci ragazzi, anch’essi di di nazionalità cinese, che stavano studiando sui libri dei quiz approvati dal Ministero dei Trasporti per il conseguimento della patente di guida.

L’attività veniva pubblicizzata via chat e per mezzo di volantinaggio, puntando sulla possibilità di iscrizione al corso di scuola guida per il superamento dell’esame teorico frequentando le lezioni tenute da un’insegnante cinese, la quale però non aveva alcun titolo, né abilitazione.

“Questa operazione – commenta il presidente della Provincia Francesco Puggelli – ben attesta l’importanza del corpo di polizia provinciale, che oltre al controllo ambientale, caccia, pesca e tutela degli animali, si occupa anche di altre materie come il rispetto del codice della strada, facendo emergere, come in questo caso, abusi e truffe a danno di cittadini e autoscuole regolarmente autorizzate.”

Alla titolare (nonché insegnante), gli agenti hanno comminato una sanzione di circa 20mila euro.