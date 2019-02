Il titolare di un circolo privato cinese, nella zona di San Giusto, è stato arrestato al termine di un blitz condotto poco dopo mezzanotte di oggi, 20 febbraio, dai poliziotti delle Voalnti. Gli agenti, insospettiti dal via vai di persone dal locale, hanno deciso di controllare, trovando all'interno evidenti tracce del consumo di sostanza stupefacente, come vassoi con residui sopra e piccoli involucri posizionati sul bancone del bar. La perquisizione del locale ha permesso di recuperare e sequestrare 130 grammi di ketamina, pasticche di ecstasy per un totale di 23,5 grammi e poco più di 13 grammi di marijuana. Sequestrato anche denaro contante pari a 1.865 euro, ritenuto provento dell'attività di spaccio.