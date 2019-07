Blitz della polizia municipale, questa mattina 23 luglio, all'interno dell'area del campo sportivo Carmine Arena di via Galcianese, accanto alla sede della Misericordia. Gli agenti si sono mossi dopo aver ricevuto segnalazioni sulla presenza di occupanti abusivi delle strutture un tempo utilizzate come spogliatoi. In effetti stamani, al momento del controllo, sono state trovate due persone che avevano trasformato la struttura in un riparo di fortuna. I due sono stati identificati e allontanati. Sono poi intervenuti gli addetti del settore Sport e di Alia per ripulire gli ambienti dalla sporcizia e per metterli in sicurezza con una rete metallica, in modo da impedire nuove occupazioni.

Il campo Arena è di proprietà comunale ma da tempo non ha un gestore ed è quindi in stato di abbandono. Già in passato la polizia municipale aveva effettuato operazioni di sgombero e di pulizia dell'area.

"Ci siamo mossi su segnalazione dei residenti - ha spiegato Flora Leoni assessore alla Polizia Municipale - questa volta siamo riusciti a mettere in sicurezza l'intera area che è molto vasta. I cancelli sono stati chiusi e la rete fortificata. Ora cercheremo una soluzione definitiva per quest'area" .