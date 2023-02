14.02.2023 h 14:28 commenti

Blitz della polizia in uno stabile abbandonato: denunciate undici persone

La casa in via della Misericordia era diventata il rifugio di sbandati. Nella notte arrestato anche un nigeriano di 33 anni per cui era stato emesso un ordine di cattura per aggravamento della misura con applicazione della custodia cautelare in carcere

Blitz della polizia in uno stabile abbandonato in via della Misericordia a Prato.

Undici persone, tra i 25 e i 60 anni tutte di nazionalità straniera eccetto due donne italiane, sono state denunciate per invasione di terreni ed edifici. Accompagnate in Questura per le operazioni di fotosegnalamento sono risultate con precedenti.

Lo stabile era utilizzato da tempo come rifugio per passare la notte e monitorato dalla polizia tanto che, durante la scorsa notte, gli agenti delle Volanti hanno fermato un uomo di nazionalità nigeria mentre usciva dallo stabile, i controlli hanno evidenziato che a suo carico era stato emesso un ordine di cattura per aggravamento della misura con applicazione della custodia cautelare in carcere. Il 33enne è stato arrestato e condotto presso la locale Casa circondariale della Dogaia. L’attività di vigilanza e controllo rivolto agli stabili ed immobili abbandonati prosegue costantemente, anche con il contributo di equipaggi dedicati del Reparto Prevenzione Crimine e con la predisposizione di mirati e straordinari servizi di polizia nell’ambito della costante attività di prevenzione e controllo verso le aree urbane dove sono ubicati immobili in stato di abbandono che si prestano a diventare dimora di persone che vivono ai margini della legalità.

